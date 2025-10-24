Рейтинг@Mail.ru
Бойцы рассказали подробности освобождения Ивановки - РИА Новости, 24.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
05:09 24.10.2025
Бойцы рассказали подробности освобождения Ивановки
Бойцы рассказали подробности освобождения Ивановки
Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения населенного пункта Ивановка Днепропетровской области на Красноармейском направлении РИА Новости, 24.10.2025
Бойцы рассказали подробности освобождения Ивановки

Российские военнослужащие в зоне СВО
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Военнослужащие группировки войск "Центр" рассказали подробности освобождения населенного пункта Ивановка Днепропетровской области на Красноармейском направлении СВО, сообщило Минобороны РФ.
"В ходе боевой задачи основу успеха операции составили скрытность, неожиданность и предварительная тщательная подготовка. Штурмовики дважды форсировали реку Волчья вброд и заходили в населенный пункт с нескольких направлений по одному-два человека, используя теплоизоляционные пончо", - говорится в сообщении ведомства.
По словам Руслана Азизова, командира штурмового взвода, военнослужащие ВСУ не ожидали, что российские бойцы сумеют преодолеть водную преграду.
"Поступила задача взять населенный пункт. В ходе чего наша разведывательная группа провела по местности контроль - все осмотрели. Соответственно, дальше мы составили маршрут, как нам лучше зайти, чтобы противник нас не заметил... Противник не ожидал, что мы пойдем через водную преграду, через реку. То есть, также до нее когда добрались... по сумеркам начали протягивать людей малыми группами через эту водную переправу, то есть заходить в населенный пункт", - сказал боец ВС РФ.
Военнослужащий РФ Сергей Базанов добавил, что российские бойцы передвигались скрытно, малыми группами, а перед самой операцией усиленно тренировались.
"Перед этой задачей мы занимались тренировками, так как нам наша разведка доложила, что поселок Ивановка надо будет брать через водные преграды... Без всякой помощи мы переправлялись - автоматы вверх поднимали и переправлялись по пояс в воде. Противник о нашем передвижении не знал, так как мы передвигались очень скрытно, в двоечки, по одному, на хороших больших дистанциях", - сказал боец РФ Базанов.
Проявляя мужество и отвагу, военнослужащие 228-го гвардейского мотострелкового Ленинградско-Павловского Краснознаменного полка группировки успешно освободили населенный пункт от украинских боевиков, подчеркнули в министерстве обороны России.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДнепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
