ВС России сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском
ВС России сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском - РИА Новости, 24.10.2025
ВС России сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском
24.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
россия
ВС России сорвали ротацию ВСУ под Красноармейском
ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Расчеты ударных БПЛА соединения спецназначения группировки войск "Центр" сорвали ротацию формирований ВСУ под Красноармейском, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.
"В ходе круглосуточной боевой работы расчеты ударных FPV-дронов днем и ночью уничтожают багги, пикапы и бронемашины неонацистов, предназначенные для доставки живой силы, провизии и боеприпасов на линию боевого соприкосновения", – рассказали в оборонном ведомстве.
Минобороны уточняет, что логистические маршруты украинских боевиков хорошо известны и разведаны операторами БПЛА соединения. Несмотря на использование противником мобильных установок радиоэлектронной борьбы, расчеты FPV-дронов успешно обходят средства противодействия ВСУ
, кратно сокращая численность и автопарк боевиков.