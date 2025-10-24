Рейтинг@Mail.ru
24.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:03 24.10.2025
Российские военнослужащие уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области
Российские военнослужащие уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 24.10.2025
Российские военнослужащие уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области
Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Восток" уничтожил позиции ВСУ, в том числе живую силу, в Запорожской области, сообщило... РИА Новости, 24.10.2025
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские военнослужащие уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области

Расчет "Града" группировки "Восток" уничтожил позиции ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Восток" уничтожил позиции ВСУ, в том числе живую силу, в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
"Расчет реактивной системы залпового огня РСЗО "Град" 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанёс огневое поражение позициям украинских формирований в районе населённого пункта Червоное Запорожской области", — говорится в сообщении.
Разведка с применением беспилотных летательных аппаратов предварительно выявила укрепленные позиции и места размещения расчётов противника. Огневое поражение было нанесено точно по целеуказаниям, добавили в российском военном ведомстве.
"В результате удара уничтожены позиции и инженерные сооружения противника, а также живая сила боевиков украинского режима", - подчеркнуло МО РФ.
Боевая работа расчета пушки 2С5 Гиацинт-С в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы Украины
 
 
