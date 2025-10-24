Российские военнослужащие уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Восток" уничтожил позиции ВСУ, в том числе живую силу, в Запорожской области, сообщило Минобороны России.

"Расчет реактивной системы залпового огня РСЗО "Град" 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанёс огневое поражение позициям украинских формирований в районе населённого пункта Червоное Запорожской области", — говорится в сообщении.

Разведка с применением беспилотных летательных аппаратов предварительно выявила укрепленные позиции и места размещения расчётов противника. Огневое поражение было нанесено точно по целеуказаниям, добавили в российском военном ведомстве.