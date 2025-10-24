https://ria.ru/20251024/spetsoperatsiya-2050250706.html
Российские военнослужащие уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области
Российские военнослужащие уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области - РИА Новости, 24.10.2025
Российские военнослужащие уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области
Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Восток" уничтожил позиции ВСУ, в том числе живую силу, в Запорожской области, сообщило... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T05:03:00+03:00
2025-10-24T05:03:00+03:00
2025-10-24T05:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049291781_0:163:3061:1885_1920x0_80_0_0_91cf11c700cfb1fb1931547ecea92f28.jpg
https://ria.ru/20251024/spetsoperatsiya-2050250589.html
россия
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/14/2049291781_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_4ae594232185cd9f7bcdb13ac5e556a5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы Украины
Российские военнослужащие уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области
Расчет "Града" группировки "Восток" уничтожил позиции ВСУ в Запорожской области
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Расчет реактивной системы залпового огня "Град" группировки войск "Восток" уничтожил позиции ВСУ, в том числе живую силу, в Запорожской области, сообщило Минобороны России.
"Расчет реактивной системы залпового огня РСЗО "Град" 38-й отдельной мотострелковой бригады 35-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" нанёс огневое поражение позициям украинских формирований в районе населённого пункта Червоное Запорожской области", — говорится в сообщении.
Разведка с применением беспилотных летательных аппаратов предварительно выявила укрепленные позиции и места размещения расчётов противника. Огневое поражение было нанесено точно по целеуказаниям, добавили в российском военном ведомстве.
"В результате удара уничтожены позиции и инженерные сооружения противника, а также живая сила боевиков украинского режима", - подчеркнуло МО РФ
.