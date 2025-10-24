Рейтинг@Mail.ru
Восемь тысяч жителей Оренбуржья открыли дело благодаря соцконтракту - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Твой бизнес - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
Твой бизнес
 
20:10 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/sotskontrakt-2050478557.html
Восемь тысяч жителей Оренбуржья открыли дело благодаря соцконтракту
Восемь тысяч жителей Оренбуржья открыли дело благодаря соцконтракту - РИА Новости, 24.10.2025
Восемь тысяч жителей Оренбуржья открыли дело благодаря соцконтракту
В Оренбургской области 8 тысяч предпринимателей открыли свое дело благодаря социальному контракту, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T20:10:00+03:00
2025-10-24T20:10:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
оренбургская область
поддержка бизнеса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_57bc28582d7cdf269c4bba303be96269.jpg
оренбургская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/1f/1734922347_1834:0:4565:2048_1920x0_80_0_0_b839d9dbd7b50184f241056e16bcc9c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
твой бизнес – новости, оренбургская область, поддержка бизнеса
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Оренбургская область, Поддержка бизнеса
Восемь тысяч жителей Оренбуржья открыли дело благодаря соцконтракту

Восемь тысяч жителей Оренбуржья начали свой бизнес благодаря соцконтракту

© РИА Новости / Валерий Гуньков | Перейти в медиабанкВид на Оренбург
Вид на Оренбург - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Валерий Гуньков
Перейти в медиабанк
Вид на Оренбург. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Оренбургской области 8 тысяч предпринимателей открыли свое дело благодаря социальному контракту, сообщает пресс-служба правительства региона.
С 2021 года министерство социального развития Оренбургской области реализует меру поддержки для семей — социальный контракт. Условия предоставления постоянно совершенствуются. За время действия программы в регионе было заключено почти 23 тысячи социальных контрактов, что помогло более чем 70 тысячам оренбуржцев.
Приоритетное право на заключение социального контракта имеют многодетные семьи, семьи с детьми, а также участники СВО и члены их семей. Инициатива включена в национальный проект "Семья". При этом треть всех заключенных контрактов приходится на направление "индивидуальное предпринимательство".
"В течение пяти лет мы наблюдаем за реализацией социальных контрактов и каждый раз удивляемся новым интересным идеям", - приводит пресс-служба слова министра соцразвития региона Елены Сладковой.
По ее словам, судьбы молодых предпринимателей во многом схожи: окончив вуз, они столкнулись с проблемой выбора профессионального пути и предпочли создание собственного дела, выросшего из увлечения, работе по найму.
По данным пресс-службы, право на заключение социального контракта имеют граждане, чей доход ниже прожиточного минимума. В рамках программы они могут пройти обучение и получить до 350 тысяч рублей на реализацию бизнес-идеи. За пять лет действия этой меры поддержки в области было зарегистрировано 8 тысяч индивидуальных предпринимателей.
Только с начала текущего года в регионе заключено 4 008 контрактов. Основная часть пришлась на предпринимательство (1 582 контракта) и развитие личного подсобного хозяйства (1 035 контрактов). Еще 706 контрактов заключены по поиску работы, а 685 - на иные меры поддержки. Общий объем финансирования этих программ из федерального и областного бюджетов составил 970 миллионов рублей.
 
Твой бизнесТвой бизнес – новостиОренбургская областьПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала