Восемь тысяч жителей Оренбуржья открыли дело благодаря соцконтракту

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Оренбургской области 8 тысяч предпринимателей открыли свое дело благодаря социальному контракту, сообщает пресс-служба правительства региона.

С 2021 года министерство социального развития Оренбургской области реализует меру поддержки для семей — социальный контракт. Условия предоставления постоянно совершенствуются. За время действия программы в регионе было заключено почти 23 тысячи социальных контрактов, что помогло более чем 70 тысячам оренбуржцев.

Приоритетное право на заключение социального контракта имеют многодетные семьи, семьи с детьми, а также участники СВО и члены их семей. Инициатива включена в национальный проект "Семья". При этом треть всех заключенных контрактов приходится на направление "индивидуальное предпринимательство".

"В течение пяти лет мы наблюдаем за реализацией социальных контрактов и каждый раз удивляемся новым интересным идеям", - приводит пресс-служба слова министра соцразвития региона Елены Сладковой.

По ее словам, судьбы молодых предпринимателей во многом схожи: окончив вуз, они столкнулись с проблемой выбора профессионального пути и предпочли создание собственного дела, выросшего из увлечения, работе по найму.

По данным пресс-службы, право на заключение социального контракта имеют граждане, чей доход ниже прожиточного минимума. В рамках программы они могут пройти обучение и получить до 350 тысяч рублей на реализацию бизнес-идеи. За пять лет действия этой меры поддержки в области было зарегистрировано 8 тысяч индивидуальных предпринимателей.