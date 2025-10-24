Съезд украинских диаспор в Крыму призвал объединиться против Запада

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Участники съезда украинских соотечественников в Крыму призвали украинский народ и диаспору по всему миру объединиться в борьбе против политики Запада и его попыток навязать ложные морально-нравственные ценности, сообщила РИА Новости глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
"Съезд прошел в Ялте. В нем приняли участие украинцы, проживающие в Крыму и новых регионах, а также представители украинских общин из Белоруссии и Польши. По итогам принята резолюция, в которой участники съезда призвали украинский народ и многомиллионную украинскую диаспору объединиться в борьбе против политики Запада и его попыток навязать ложные морально-нравственные ценности", - сказала агентству Гридчина.
По словам главы Украинской общины Крыма, сегодня стоит задача воссоединения разобщенного украинского народа, восстановления его единства, возвращения к многовековым ценностям и традициям.
"Участники съезда констатировали, что украинский народ и культура - это часть "Русского мира", и призвали сообща противостоять провокационным вбросам и фейкам о жизни украинцев в России и активно информировать мировое сообщество о реальных событиях и положительных результатах в российском Крыму", - подчеркнула Гридчина.
Глава Украинской общины Крыма отметила, что участники съезда также заявили о поддержке национальной политики России и специальной военной операции на Украине.
"В итоговой резолюции говорится, что сегодня Россия продолжает освобождать от нацистского гнета украинский народ, делает все возможное, чтобы его культурные особенности, как исторически сложившейся части русского православного мира, сохранялись и приумножались", - заключила Гридчина.
