Съезд украинских диаспор в Крыму призвал объединиться против Запада

Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото

Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Участники съезда украинских соотечественников в Крыму призвали украинский народ и диаспору по всему миру объединиться в борьбе против политики Запада и его попыток навязать ложные морально-нравственные ценности, сообщила РИА Новости глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

"Съезд прошел в Ялте . В нем приняли участие украинцы, проживающие в Крыму и новых регионах, а также представители украинских общин из Белоруссии Польши . По итогам принята резолюция, в которой участники съезда призвали украинский народ и многомиллионную украинскую диаспору объединиться в борьбе против политики Запада и его попыток навязать ложные морально-нравственные ценности", - сказала агентству Гридчина

По словам главы Украинской общины Крыма, сегодня стоит задача воссоединения разобщенного украинского народа, восстановления его единства, возвращения к многовековым ценностям и традициям.

"Участники съезда констатировали, что украинский народ и культура - это часть "Русского мира", и призвали сообща противостоять провокационным вбросам и фейкам о жизни украинцев в России и активно информировать мировое сообщество о реальных событиях и положительных результатах в российском Крыму", - подчеркнула Гридчина.

Глава Украинской общины Крыма отметила, что участники съезда также заявили о поддержке национальной политики России и специальной военной операции на Украине