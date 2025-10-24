Рейтинг@Mail.ru
Съезд украинских диаспор в Крыму призвал объединиться против Запада - РИА Новости, 24.10.2025
21:53 24.10.2025 (обновлено: 22:53 24.10.2025)
Съезд украинских диаспор в Крыму призвал объединиться против Запада
Съезд украинских диаспор в Крыму призвал объединиться против Запада - РИА Новости, 24.10.2025
Съезд украинских диаспор в Крыму призвал объединиться против Запада
Участники съезда украинских соотечественников в Крыму призвали украинский народ и диаспору по всему миру объединиться в борьбе против политики Запада и его... РИА Новости, 24.10.2025
в мире, республика крым, россия, ялта, анастасия гридчина
В мире, Республика Крым, Россия, Ялта, Анастасия Гридчина
Съезд украинских диаспор в Крыму призвал объединиться против Запада

Съезд украинских соотечественников в Крыму призвал объединиться против Запада

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости. Участники съезда украинских соотечественников в Крыму призвали украинский народ и диаспору по всему миру объединиться в борьбе против политики Запада и его попыток навязать ложные морально-нравственные ценности, сообщила РИА Новости глава Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
"Съезд прошел в Ялте. В нем приняли участие украинцы, проживающие в Крыму и новых регионах, а также представители украинских общин из Белоруссии и Польши. По итогам принята резолюция, в которой участники съезда призвали украинский народ и многомиллионную украинскую диаспору объединиться в борьбе против политики Запада и его попыток навязать ложные морально-нравственные ценности", - сказала агентству Гридчина.
Результаты голосования по проекту резолюции во время заседания Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 24 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 25.02.2025
В Крыму назвали мракобесием антироссийскую резолюцию ГА ООН
25 февраля, 07:24
По словам главы Украинской общины Крыма, сегодня стоит задача воссоединения разобщенного украинского народа, восстановления его единства, возвращения к многовековым ценностям и традициям.
"Участники съезда констатировали, что украинский народ и культура - это часть "Русского мира", и призвали сообща противостоять провокационным вбросам и фейкам о жизни украинцев в России и активно информировать мировое сообщество о реальных событиях и положительных результатах в российском Крыму", - подчеркнула Гридчина.
Глава Украинской общины Крыма отметила, что участники съезда также заявили о поддержке национальной политики России и специальной военной операции на Украине.
"В итоговой резолюции говорится, что сегодня Россия продолжает освобождать от нацистского гнета украинский народ, делает все возможное, чтобы его культурные особенности, как исторически сложившейся части русского православного мира, сохранялись и приумножались", - заключила Гридчина.
Участники митинга-концерта в день одиннадцатой годовщины воссоединения Крыма с Россией у мемориала Боевая слава Тихоокеанского флота на Корабельной набережной во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Константинов: Крым оказался в составе Украины из-за недоразумения
21 августа, 13:59
 
В миреРеспублика КрымРоссияЯлтаАнастасия Гридчина
 
 
