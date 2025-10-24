Рейтинг@Mail.ru
24.10.2025

Словакия не будет покрывать военные расходы Украины, заявил Фицо
09:46 24.10.2025
Словакия не будет покрывать военные расходы Украины, заявил Фицо
Словакия оказывает Украине гуманитарную помощь, но никогда не согласится выделять из своего бюджета средства для покрытия военных расходов Киева, заявил...
2025-10-24T09:46:00+03:00
2025-10-24T09:46:00+03:00
в мире
словакия
украина
киев
роберт фицо
в мире, словакия, украина, киев, роберт фицо
В мире, Словакия, Украина, Киев, Роберт Фицо, Facebook
БРАТИСЛАВА, 24 окт - РИА Новости. Словакия оказывает Украине гуманитарную помощь, но никогда не согласится выделять из своего бюджета средства для покрытия военных расходов Киева, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.
"Европейский союз и его государства-члены выделили Украине (с начала конфликта - ред.) 177 миллиардов евро… Помогает и Словакия, но только гуманитарно. Как председатель правительства я придерживаюсь принципа, что Словакия никогда не будет финансово покрывать военные расходы Украины", - сказал Фицо в видеообращении, опубликованном на странице в социальной сети Facebook*.
Он заверил, что правительство Словакии под его руководством никогда не выделит Украине на такие цели "ни одного цента".
*Запрещена в РФ как экстремистская.
Заголовок открываемого материала