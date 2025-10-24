Словакия не будет покрывать военные расходы Украины, заявил Фицо

БРАТИСЛАВА, 24 окт - РИА Новости. Словакия оказывает Украине гуманитарную помощь, но никогда не согласится выделять из своего бюджета средства для покрытия военных расходов Киева, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо.

Он заверил, что правительство Словакии под его руководством никогда не выделит Украине на такие цели "ни одного цента".