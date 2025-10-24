Рейтинг@Mail.ru
СК установит обстоятельства атаки дрона на дом в Красногорске
09:59 24.10.2025
СК установит обстоятельства атаки дрона на дом в Красногорске
происшествия
россия
красногорск
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
следственный комитет россии (ск рф)
россия
красногорск
московская область (подмосковье)
происшествия, россия, красногорск, московская область (подмосковье), андрей воробьев, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Следственный комитет России (СК РФ)
СК установит обстоятельства атаки дрона на дом в Красногорске

СК установит обстоятельства атаки украинского БПЛА на жилой дом в Красногорске

© Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПоследствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. СК РФ установит обстоятельства атаки украинского беспилотника по жилому дому в Красногорске, где пострадали пять человек, в том числе ребенок, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пять человек пострадали при атаке дрона на дом в ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске. Как уточнили в областной прокуратуре, среди пострадавших есть малолетний ребенок. Самостоятельно эвакуировались 70 человек. На месте происшествия развернут оперштаб.
"СК России установит обстоятельства произошедшего и даст уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастным в совершении преступлений", - говорится в сообщении.
ЖК Изумрудные холмы в Красногорске, где от дрона ВСУ пострадали пять человек - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Жилой дом в Красногорске атаковал дрон
ПроисшествияРоссияКрасногорскМосковская область (Подмосковье)Андрей ВоробьевСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
