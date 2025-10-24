Рейтинг@Mail.ru
"Попытки провалились". На Западе сделали заявление о ситуации в зоне СВО
12:00 24.10.2025 (обновлено: 15:25 24.10.2025)
"Попытки провалились". На Западе сделали заявление о ситуации в зоне СВО
Беспилотники западного производства оказались бесполезны в зоне боевых действий на Украине, пишет издание The Economist. РИА Новости, 24.10.2025
в мире, россия, украина, москва, сша
В мире, Россия, Украина, Москва, США
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Беспилотники западного производства оказались бесполезны в зоне боевых действий на Украине, пишет издание The Economist.
"Американские беспилотники были слишком дорогими. Они плохо справлялись с российскими средствами радиоэлектронной борьбы. Они наносили минимальный ущерб при поражении целей. С тех пор различные западные компании пытались продемонстрировать свои БПЛА, но в основном все их попытки провалились", — говорится в материале.
Расчет FPV-дронов 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота работает в районе Демидовки Белгородской области - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Их нечем сбивать". Какие российские дроны напугали американцев
22 октября, 08:00
Издание также отмечает, что инновационные российские FPV-беспилотники уничтожают важные цели способами, которые раньше требовали самого современного оружия.
В конце августа начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов подчеркнул, что весной и летом украинская армия пыталась замедлить российское наступление, но понесла колоссальные потери. По его словам, стратегическая инициатива в зоне СВО полностью находится у Москвы.
В сентябре The New York Times назвала Россию империей дронов благодаря увеличению производства БПЛА, а журналисты отметили, что в стране произошла революция в области производства беспилотных аппаратов.
В июне Владимир Путин на совещании по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружений на 2027-2036 годы призвал обеспечить быстрое и качественное развитие беспилотных войск. Россия знает, как действует противник в сфере применения беспилотников, и ни в чем в этой сфере не опаздывает, добавил глава государства.
В России начались учения по применению нестратегического ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
В США забили тревогу из-за смертоносного оружия России на Украине
13 октября, 19:01
 
