Сердце может остановиться во сне всего из-за одной привычки

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. По данным кардиологов, внезапная остановка сердца во сне становится причиной до 40% смертей среди людей старше 60 лет. Особенно часто трагедии происходят у тех, кто считает себя вполне здоровыми. Оказывается, опасность притаилась не в стрессах и нагрузках, а в обыденной мелочи.

Опасная рутина

После 50 лет организм становится чувствительнее к режиму. Плотный ужин поздно вечером, особенно после 19 часов, нагружает пищеварительную систему и сердце. Когда тело готовится ко сну, метаболизм замедляется, а желудок продолжает работать. Кровь приливает к органам брюшной полости, повышается давление, сгущается кровь. Все это создает идеальные условия для ночных аритмий.

Ученые отмечают, что у людей старше пятидесяти, регулярно ужинающих поздно, риск сердечных нарушений повышается почти вдвое. Особенно у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Сидячие вечера приводят к застою крови и образованию тромбов, а горизонтальное положение на плоской подушке ухудшает кровоток, затрудняя работу сердца.

Мужчины страдают чаще из-за обструктивного апноэ — коротких остановок дыхания во сне, отмечает "Комсомольская правда". У женщин же нередко развивается "тихая ишемия" — бессимптомная форма нарушения кровоснабжения миокарда. И если не обратить внимания на первые сигналы, сердце может остановиться, когда человек спит.

Предупреждающие знаки

Пробуждения среди ночи с ощущением тревоги, нехватки воздуха — первый сигнал того, что сердце сбивается с ритма. Иногда человек просыпается в поту, чувствуя, что задыхается, но списывает это на стресс.

Одышка, возникающая даже в покое или в положении лежа, свидетельствует, что сердце не справляется с перекачиванием крови и жидкость застаивается в легких. Утренние отеки, помятое лицо, тяжесть после еды — знаки того, что ночью кровообращение было нарушено.

Даже привычная зевота или прилив жара после ужина — не просто усталость, а реакция на скачок сахара и артериального давления.

Когда сон становится беспокойным, с частыми пробуждениями, а утром не проходит чувство усталости, стоит задуматься: возможно, сердцу не хватает ресурса. Важно не игнорировать эти "звоночки".

Как вернуть сердцу покой

Простые, но действенные советы, которые сегодня подтверждают исследования Американской ассоциации сердца.

Первое: ужин не позднее семи вечера. Легкая еда — рыба, овощи, салат — не перегружает желудок. Организм успевает переработать пищу до сна, не вызывая всплесков сахара и давления. Исследования показывают, что люди, которые едят за три-четыре часа до сна, снижают риск сердечных заболеваний почти на 20%.

Второе: движение. Никаких марафонов, достаточно десяти минут прогулки после ужина. Даже простая ходьба по квартире улучшает циркуляцию крови и снижает уровень сахара на треть эффективнее, чем сидение перед телевизором.

Третье: вода. Стакан чистой воды за полчаса до сна поддерживает нормальную вязкость крови и предотвращает образование тромбов. Американские исследователи отмечают, что пожилые, которые соблюдали этот простой ритуал, снижали риск сердечной недостаточности на 20-30%.

Четвертое: сон с приподнятым изголовьем. Подняв верх кровати на 10-15 сантиметров, можно облегчить работу сердца и предотвратить ночные аритмии.

И наконец, магний. Он регулирует сердечный ритм, расслабляет сосуды и способствует глубокому сну. Дефицит этого элемента, по данным клиники Майо, удваивает риск аритмии у пожилых людей. Достаточно включить в рацион орехи, бананы или обсудить с врачом добавку БАДов.

Пятое: отказ от экранов перед сном. Гаджеты возбуждают нервную систему, мешают организму "отключиться". Лучше проветрить комнату: свежий воздух повышает насыщение крови кислородом на 10%, а сердце любит кислород больше всего.

Невидимая угроза молодым

Мы привыкли думать, что остановка сердца — беда стариков. Но кардиологи предупреждают, что внезапная смерть все чаще поражает молодых. Исследования российских специалистов под руководством профессора Юрия Пиголкина показали , что большинство умерших во сне молодых людей не имели явных проблем со здоровьем.

При вскрытии у 85% выявляли скрытые патологии — от нарушений развития соединительной ткани до микроскопических дефектов сосудов. У таких людей внешность нередко выдает хрупкость организма: узкая грудная клетка, плоскостопие, искривленный позвоночник. Все это кажется безобидным, пока не становится фоном для потенциальной катастрофы.

Стресс, переутомление или чрезмерные тренировки способны стать последней каплей. В Дании за десять лет зафиксировали почти 1700 случаев внезапной смерти среди молодых, в большинстве случаев подтвердился инфаркт. И почти все погибшие — мужчины. Аналогичные выводы сделали исследователи из Австралии и Туниса: чаще всего люди умирали во сне, в жаркое время года, после физической активности.

Генетические ловушки

Современная медицина все чаще находит корни внезапных смертей в генах. Некоторые мутации нарушают обмен ионов в сердечных клетках, провоцируя смертельные аритмии. Например, синдром Бругада — редкое наследственное состояние, при котором нарушается работа натриевых каналов миоцитов.

Есть и другая группа мутаций в генах кальмодулина (CALM1, CALM2, CALM3). Эти белки регулируют работу кальциевых каналов, а при сбое возникает синдром удлиненного QT — опасное состояние, приводящее к внезапной остановке сердца.

Смертность от подобных нарушений среди молодых оценивается как один-три случая на сто тысяч человек в год. Цифры вроде бы небольшие, но за ними человеческие жизни и невосполнимые потери для семей.

Когда болит не там, где кажется

Порой сердце "сигналит" неочевидно, напоминает "Российская газета". Так, боль в левой руке, челюсти или даже в животе может быть маской сердечного приступа. Мозг просто не различает, откуда идет сигнал. Люди лечат зубы, ищут гастрит, а причина в сосудистом спазме.

Другие симптомы не менее коварны: утренняя слабость, внезапные головокружения, беспричинная тошнота, затянувшийся кашель, сильный храп. Все это признаки того, что сердце испытывает перегрузку. Но большинство списывают их на усталость или возраст.

Кардиологи напоминают: если хотя бы два таких признака проявляются регулярно, стоит срочно проверить сердце. Простая электрокардиограмма или УЗИ могут спасти жизнь.

Сердце не прощает безразличия

Каждый год болезни сердца уносят более 18 миллионов жизней, и большая часть этих смертей могла быть предотвращена. Мы привыкли бояться инфаркта, но не замечаем мелочей, которые медленно подтачивают здоровье.