19:43 24.10.2025
Участники СВО из Смоленской области начали стажировки в госорганизациях
Участники СВО из Смоленской области начали стажировки в госорганизациях
смоленская область
василий анохин
смоленская область
2025
смоленская область, василий анохин
Смоленская область, Василий Анохин

Виды города Смоленска
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Виды города Смоленска. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Первые курсанты образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" приступили к стажировкам в органах власти и государственных организациях, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Для всех бойцов определены наставники по их собственным интересам, личностным качествам и рекомендациям экспертов. Наших защитников ждёт погружение в профессиональную деятельность.
"Образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск" – это продолжение федерального проекта "Время героев", который реализуем по поручению президента Владимира Владимировича Путина. Ее главная задача – подготовка управленческих кадров из числа участников СВО", - напомнил Анохин.
В первый поток программы были отобраны 26 бойцов. Половина уже начали проходить обучение, остальные 13 приступят к нему после завершения военной службы.
Первый образовательный поток завершит обучение в июне 2026 года. Свои знания и опыт выпускники программы будут применять на предприятиях и в учреждениях Смоленской области.
 
Смоленская областьВасилий Анохин
 
 
