Участники СВО из Смоленской области начали стажировки в госорганизациях
Участники СВО из Смоленской области начали стажировки в госорганизациях - РИА Новости, 24.10.2025
Участники СВО из Смоленской области начали стажировки в госорганизациях
Первые курсанты образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" приступили к стажировкам в органах власти и государственных организациях, сообщил... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T19:43:00+03:00
2025-10-24T19:43:00+03:00
2025-10-24T19:43:00+03:00
смоленская область
василий анохин
смоленская область
Новости
ru-RU
Смоленская область, Василий Анохин
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Первые курсанты образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" приступили к стажировкам в органах власти и государственных организациях, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале.
Для всех бойцов определены наставники по их собственным интересам, личностным качествам и рекомендациям экспертов. Наших защитников ждёт погружение в профессиональную деятельность.
"Образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск" – это продолжение федерального проекта "Время героев", который реализуем по поручению президента Владимира Владимировича Путина. Ее главная задача – подготовка управленческих кадров из числа участников СВО", - напомнил Анохин
В первый поток программы были отобраны 26 бойцов. Половина уже начали проходить обучение, остальные 13 приступят к нему после завершения военной службы.
Первый образовательный поток завершит обучение в июне 2026 года. Свои знания и опыт выпускники программы будут применять на предприятиях и в учреждениях Смоленской области
