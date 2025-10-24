Участники СВО из Смоленской области начали стажировки в госорганизациях

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Первые курсанты образовательной программы "Герои СВОего времени. Смоленск" приступили к стажировкам в органах власти и государственных организациях, сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин в своем телеграм-канале.

Для всех бойцов определены наставники по их собственным интересам, личностным качествам и рекомендациям экспертов. Наших защитников ждёт погружение в профессиональную деятельность.

"Образовательная программа "Герои СВОего времени. Смоленск" – это продолжение федерального проекта "Время героев", который реализуем по поручению президента Владимира Владимировича Путина. Ее главная задача – подготовка управленческих кадров из числа участников СВО", - напомнил Анохин

В первый поток программы были отобраны 26 бойцов. Половина уже начали проходить обучение, остальные 13 приступят к нему после завершения военной службы.