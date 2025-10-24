В Финляндии забили тревогу после предупреждения Путина

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Ответ России на украинские удары западными ракетами может быть сокрушительным, пишет член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема в соцсети X.
«
"Почему европейские лидеры стали настолько глупы, что желают нанести удар по ядерной державе с помощью дальнобойных ракет? Реакция России может быть беспрецедентной, сокрушительной, если не катастрофической", — написал он.
Накануне Владимир Путин предупредил о серьезном ответе России в случае ударов по ее территории американскими ракетами Tomahawk. По словам главы государства, разговоры о поставках этого вооружения — это попытка эскалации.
Газета The Wall Street Journal написала в среду о том, что Соединенные Штаты сняли ключевое ограничение на использование Украиной некоторых дальнобойных ракет, а ВСУ во вторник якобы применили британскую крылатую ракету Storm Shadow для удара по Брянску. Позднее американский президент Дональд Трамп опроверг эти сообщения, заявив, что США не имеют отношения к любым таким ракетам, используемым Киевом.
На вчерашней встрече с генсеком НАТО Марком Рютте Трамп отметил, что Штаты не собираются учить других обращению с Tomahawk, поскольку это очень сложное оружие, освоение которого занимает год тренировок. Он неоднократно заявлял, что Вашингтон сам в них нуждается, несмотря на их большие запасы.