Минобороны показало видео с российскими военными в Першотравневом - РИА Новости, 24.10.2025
12:55 24.10.2025 (обновлено: 12:56 24.10.2025)
Минобороны показало видео с российскими военными в Першотравневом
Минобороны РФ показало видео с российскими военными, развернувшими российские флаги в освобожденном Першотравневом Днепропетровской области.
Освобождение Першотравневого в Днепропетровской области
В ходе освобождения Першотравневого в Днепропетровской области российские военные взяли под контроль район обороны ВСУ длиной более 4 км, сообщили в Минобороны. "Подразделения группировка войск "Восток" закрепили плацдарм на западном берегу реки Янчур, создав условия для дальнейшего развития наступления на Днепропетровском направлении", - добавили в военном ведомстве, показав кадры освобождения населенного пункта.
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Минобороны РФ показало видео с российскими военными, развернувшими российские флаги в освобожденном Першотравневом Днепропетровской области.
На видео от Минобороны РФ показано, как Вооруженные силы Российской Федерации наносят точные удары по позициям ВСУ, поражая технику и живую силу противника. Также на кадрах показана боевая работа российских беспилотников, которые поражают врага. В конце видео показаны военнослужащие РФ, которые держат российский триколор.
Подразделения "Центра" освободили четыре населенных пункта за неделю
