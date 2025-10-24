https://ria.ru/20251024/pershotravnevoe-2050322289.html
Минобороны показало видео с российскими военными в Першотравневом
Минобороны показало видео с российскими военными в Першотравневом - РИА Новости, 24.10.2025
Минобороны показало видео с российскими военными в Першотравневом
Минобороны РФ показало видео с российскими военными, развернувшими российские флаги в освобожденном Першотравневом Днепропетровской области. РИА Новости, 24.10.2025
днепропетровская область
Освобождение Першотравневого в Днепропетровской области
В ходе освобождения Першотравневого в Днепропетровской области российские военные взяли под контроль район обороны ВСУ длиной более 4 км, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировка войск "Восток" закрепили плацдарм на западном берегу реки Янчур, создав условия для дальнейшего развития наступления на Днепропетровском направлении", - добавили в военном ведомстве, показав кадры освобождения населенного пункта.
Минобороны показало видео с российскими военными в Першотравневом
