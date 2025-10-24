Рейтинг@Mail.ru
Валовый сбор озимых зерновых в Подмосковье вырос на 58,9 тысячи тонн
Новости Подмосковья
 
20:14 24.10.2025
Валовый сбор озимых зерновых в Подмосковье вырос на 58,9 тысячи тонн
Валовый сбор озимых зерновых достиг на данный момент в Подмосковье 336,1 тысячи тонн, цифра на 58,9 тысячи тонн больше, чем в прошлом году
московская область (подмосковье)
Валовый сбор озимых зерновых в Подмосковье вырос на 58,9 тысячи тонн

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Валовый сбор озимых зерновых достиг на данный момент в Подмосковье 336,1 тысячи тонн, цифра на 58,9 тысячи тонн больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Средняя урожайность выросла с 35,1 центнера на гектар в прошлом году до 42,5 центнера на гектар в текущем сезоне. В области уже убрано 160,3 тысячи гектаров, в том числе полностью подготовлены к зиме 79,3 тысячи гектаров озимых культур, таких как пшеница, рожь и тритикале.
Наибольший вклад в сбор озимых внесла пшеница - 326,9 тысячи тонн при урожайности 42,6 центнера на гектар. Также собраны 7 тысяч тонн озимой ржи и 2,2 тысячи тонн тритикале.
Также в регионе активно ведутся работы по посеву озимых культур под будущий урожай 2026 года: уже засеяно 91% запланированных площадей, среди которых пшеница - 73510 гектаров, рожь - 2448 гектаров, тритикале - 727 гектаров и ячмень - 190 гектаров.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
