Валовый сбор озимых зерновых в Подмосковье вырос на 58,9 тысячи тонн

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Валовый сбор озимых зерновых достиг на данный момент в Подмосковье 336,1 тысячи тонн, цифра на 58,9 тысячи тонн больше, чем в прошлом году, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Средняя урожайность выросла с 35,1 центнера на гектар в прошлом году до 42,5 центнера на гектар в текущем сезоне. В области уже убрано 160,3 тысячи гектаров, в том числе полностью подготовлены к зиме 79,3 тысячи гектаров озимых культур, таких как пшеница, рожь и тритикале.

Наибольший вклад в сбор озимых внесла пшеница - 326,9 тысячи тонн при урожайности 42,6 центнера на гектар. Также собраны 7 тысяч тонн озимой ржи и 2,2 тысячи тонн тритикале.