Овчинский: на берегу реки Очаковки появится прогулочная зона - РИА Новости, 24.10.2025
09:00 24.10.2025
Овчинский: на берегу реки Очаковки появится прогулочная зона
Овчинский: на берегу реки Очаковки появится прогулочная зона - РИА Новости, 24.10.2025
Овчинский: на берегу реки Очаковки появится прогулочная зона
На западе Москвы на берегу реки Очаковки появится прогулочная зона, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики... РИА Новости, 24.10.2025
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: на берегу реки Очаковки появится прогулочная зона

Овчинский: на западе Москвы на берегу реки Очаковки появится прогулочная зона

Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Пресс-служба Департамента градостроительной политики
Министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На западе Москвы на берегу реки Очаковки появится прогулочная зона, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Работы затронут территорию площадью 4,5 гектара в районе Очаково-Матвеевскрое. Их ведет компания Level Group в рамках строительства ЖК "Level Мичуринский".
"На западе столицы инвестор планирует создать 200-метровый спуск к реке Очаковке, который будет проходить вдоль жилого комплекса. Для удобства жителей на протяжении всего маршрута предусмотрены зоны отдыха с комфортными скамейками, продумано освещение и озеленение. В проект входят дорожки из террасной доски, деревянные лавочки, а также оборудованный выход к воде и пандусы для доступа к набережной с коляской. В нижней части спуска будет обустроена смотровая площадка с видом на реку, доступная для всех жителей района", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента.
Центральным элементом общественной площади будет сухой фонтан с подсветкой, указывается в сообщении.
Также, как добавляется в нем, на закрытой территории ЖК будет пешеходный мост протяженностью 155 метров. Он разместится рядом со спортивной площадкой.
Завершить работы по благоустройству застройщик планирует до конца текущего года, отмечается в сообщении.
Москва
 
 
