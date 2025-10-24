Овчинский: на берегу реки Очаковки появится прогулочная зона

"На западе столицы инвестор планирует создать 200-метровый спуск к реке Очаковке, который будет проходить вдоль жилого комплекса. Для удобства жителей на протяжении всего маршрута предусмотрены зоны отдыха с комфортными скамейками, продумано освещение и озеленение. В проект входят дорожки из террасной доски, деревянные лавочки, а также оборудованный выход к воде и пандусы для доступа к набережной с коляской. В нижней части спуска будет обустроена смотровая площадка с видом на реку, доступная для всех жителей района", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента.