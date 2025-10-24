https://ria.ru/20251024/ovchinskiy-2050166670.html
Овчинский: на берегу реки Очаковки появится прогулочная зона
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
москва
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. На западе Москвы на берегу реки Очаковки появится прогулочная зона, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Работы затронут территорию площадью 4,5 гектара в районе Очаково-Матвеевскрое. Их ведет компания Level Group в рамках строительства ЖК "Level Мичуринский".
"На западе столицы инвестор планирует создать 200-метровый спуск к реке Очаковке, который будет проходить вдоль жилого комплекса. Для удобства жителей на протяжении всего маршрута предусмотрены зоны отдыха с комфортными скамейками, продумано освещение и озеленение. В проект входят дорожки из террасной доски, деревянные лавочки, а также оборудованный выход к воде и пандусы для доступа к набережной с коляской. В нижней части спуска будет обустроена смотровая площадка с видом на реку, доступная для всех жителей района", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента.
Центральным элементом общественной площади будет сухой фонтан с подсветкой, указывается в сообщении.
Также, как добавляется в нем, на закрытой территории ЖК будет пешеходный мост протяженностью 155 метров. Он разместится рядом со спортивной площадкой.
Завершить работы по благоустройству застройщик планирует до конца текущего года, отмечается в сообщении.