Сотрудница Лувра рассказала о том, как охрана помешала ограблению

ПАРИЖ, 24 окт - РИА Новости. Служба безопасности Лувра не позволила грабителям украсть все, что они хотели, сообщила в пятницу одна из сотрудниц службы безопасности музея, имя которой не раскрывается.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
"Они не взяли все, что хотели. Так что это (ущерб - ред.) могло быть хуже", - сказала она в эфире радиостанции RTL.
Смотрительница отметила, что на момент ограбления - в утренний час пик, когда в музей приходит наибольшее число посетителей, - все сотрудники службы безопасности находились на своих постах.
"Нас насторожил громкий и необычный шум… сотрудники направились к источнику шума, прежде чем поняли, что это было окно. Но пока мы поднялись к галерее, они (грабители - ред.) уже оказались внутри", - добавила она.
По словам сотрудницы музея, когда стало ясно, что это серьезное ограбление, охрана немедленно начала эвакуацию посетителей, чтобы избежать жертв. В это же время к ним присоединилась дополнительная охрана, что заставило грабителей бежать, прежде чем они успели открыть еще одну витрину. Во время побега злоумышленники также вынуждены были оставить часть похищенного, добавила она.
Французские правоохранители взяли более 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и других следов на месте ограбления Лувра. Образцы взяли непосредственно с места преступления, а также с оставленных грабителями вещей, таких как шлем, жилет, перчатки и болгарка. Результаты экспертизы ожидаются в ближайшие дни, что позволит выяснить, имеется ли у правоохранителей в базе данных информация о грабителях.
