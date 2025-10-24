Рейтинг@Mail.ru
Сотрудница Лувра рассказала о том, как охрана помешала ограблению - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
12:45 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/ohrana-2050313438.html
Сотрудница Лувра рассказала о том, как охрана помешала ограблению
Сотрудница Лувра рассказала о том, как охрана помешала ограблению - РИА Новости, 24.10.2025
Сотрудница Лувра рассказала о том, как охрана помешала ограблению
Служба безопасности Лувра не позволила грабителям украсть все, что они хотели, сообщила в пятницу одна из сотрудниц службы безопасности музея, имя которой не... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T12:45:00+03:00
2025-10-24T12:45:00+03:00
культура
в мире
лувр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564963373_0:83:1600:983_1920x0_80_0_0_83da3eeca038b86e25eca194951072af.jpg
https://ria.ru/20251019/luvr-2049245377.html
https://ria.ru/20251019/luvr-2049216221.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/13/1564963373_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_b0ffa83a10217621a900ccc46c076e56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, лувр
Культура, В мире, Лувр
Сотрудница Лувра рассказала о том, как охрана помешала ограблению

RTL: охрана Лувра не позволила грабителям украсть все, что они хотели

© Pixabay / Pixabay / Edi NugrahaЛувр в Париже
Лувр в Париже - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Pixabay / Pixabay / Edi Nugraha
Лувр в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПАРИЖ, 24 окт - РИА Новости. Служба безопасности Лувра не позволила грабителям украсть все, что они хотели, сообщила в пятницу одна из сотрудниц службы безопасности музея, имя которой не раскрывается.
Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.
Кадры ограбления Лувра - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Грабители угрожали охранникам Лувра, заявил прокурор Парижа
19 октября, 20:43
"Они не взяли все, что хотели. Так что это (ущерб - ред.) могло быть хуже", - сказала она в эфире радиостанции RTL.
Смотрительница отметила, что на момент ограбления - в утренний час пик, когда в музей приходит наибольшее число посетителей, - все сотрудники службы безопасности находились на своих постах.
"Нас насторожил громкий и необычный шум… сотрудники направились к источнику шума, прежде чем поняли, что это было окно. Но пока мы поднялись к галерее, они (грабители - ред.) уже оказались внутри", - добавила она.
По словам сотрудницы музея, когда стало ясно, что это серьезное ограбление, охрана немедленно начала эвакуацию посетителей, чтобы избежать жертв. В это же время к ним присоединилась дополнительная охрана, что заставило грабителей бежать, прежде чем они успели открыть еще одну витрину. Во время побега злоумышленники также вынуждены были оставить часть похищенного, добавила она.
Французские правоохранители взяли более 150 образцов ДНК, отпечатков пальцев и других следов на месте ограбления Лувра. Образцы взяли непосредственно с места преступления, а также с оставленных грабителями вещей, таких как шлем, жилет, перчатки и болгарка. Результаты экспертизы ожидаются в ближайшие дни, что позволит выяснить, имеется ли у правоохранителей в базе данных информация о грабителях.
Обстановка у Лувра, где произошло ограбление - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
СМИ: в ограблении Лувра участвовали четыре человека
19 октября, 15:41
 
КультураВ миреЛувр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала