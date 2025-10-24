Сотрудница Лувра рассказала о том, как охрана помешала ограблению

ПАРИЖ, 24 окт - РИА Новости. Служба безопасности Лувра не позволила грабителям украсть все, что они хотели, сообщила в пятницу одна из сотрудниц службы безопасности музея, имя которой не раскрывается.

Грабители 19 октября пробрались в Лувр и украли девять ювелирных украшений, среди которых тиары, серьги, ожерелья и броши французских королев и императриц. Одно из них - поврежденная корона императрицы Евгении де Монтихо - было найдено и возвращено в музей. Ущерб от ограбления оценивается в 88 миллионов евро.

"Они не взяли все, что хотели. Так что это (ущерб - ред.) могло быть хуже", - сказала она в эфире радиостанции RTL.

Смотрительница отметила, что на момент ограбления - в утренний час пик, когда в музей приходит наибольшее число посетителей, - все сотрудники службы безопасности находились на своих постах.

"Нас насторожил громкий и необычный шум… сотрудники направились к источнику шума, прежде чем поняли, что это было окно. Но пока мы поднялись к галерее, они (грабители - ред.) уже оказались внутри", - добавила она.

По словам сотрудницы музея, когда стало ясно, что это серьезное ограбление, охрана немедленно начала эвакуацию посетителей, чтобы избежать жертв. В это же время к ним присоединилась дополнительная охрана, что заставило грабителей бежать, прежде чем они успели открыть еще одну витрину. Во время побега злоумышленники также вынуждены были оставить часть похищенного, добавила она.