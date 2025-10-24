https://ria.ru/20251024/odessa-2050244004.html
В подполье рассказали, куда возят мобилизованных в Одессе на медкомиссию
В подполье рассказали, куда возят мобилизованных в Одессе на медкомиссию
в мире, одесса, украина
В подполье рассказали, куда возят мобилизованных в Одессе на медкомиссию
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Мобилизованных в Одессе свозят в частные клиники для прохождения медкомиссии, чтобы не подвергать их ударам на территории военкоматов, заявил РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave.
Обычно проводить медкомиссию призывников принято на территории военкоматов.
"В Одессе
людей свозят в частные клиники, там им проводят военно-врачебную комиссию и отправляют на передовую. Это делается для маскировки", - сказал собеседник агентства.
По информации подполья, для этих целей используется сеть клиник "Смартлаб".
Закон об усилении мобилизации на Украине
вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.