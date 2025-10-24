Ликсутов: предприятия привлекли 1,2 млрд рублей на обновление оборудования

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Свыше 1,2 миллиарда рублей привлекли производители столицы на модернизацию оборудования с помощью Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства с начала года, рассказал в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Так, с помощью фонда столичные производители высокотехнологичной продукции заключили 42 договора лизинга промышленной техники.

"По распоряжению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина в столице действует широкий спектр мер поддержки промышленности, которые помогают обеспечивать устойчивое экономическое развитие. Например, Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует часть платежей предприятий по договорам лизинга оборудования", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).

Он отметил, что с начала года этой мерой воспользовались 16 производителей высокотехнологичной продукции. Таким образом, на модернизацию производств предприятия привлекли более 1,2 миллиарда рублей.

Получатели поддержки – это предприятия по выпуску радиоэлектроники, картонной и крафтовой упаковки, крепежных изделий и оборудования для транспорта. Ранее Собянин сообщил, что Москва продолжит поддержку высокотехнологичных предприятий.

"При заключении договоров лизинга Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует ключевую ставку Банка России на момент подачи заявки из разницы между стоимостью договора финансовой аренды (лизинга) и стоимостью договоров купли-продажи. Участвовать в программе могут предприятия, которые модернизируют производство или осваивают выпуск новой продукции", – подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.

По его словам, условия поддержки заключаются в том, что компания должна использовать и впоследствии выкупить оборудование, которое было приобретено по договору лизинга.

Так, например, столичный разработчик радиоэлектроники "Завод Протон" снабдил производство оборудованием для изготовления печатных плат, что позволило сократить цикл изготовления, а также улучшить качество выпуска односторонних, двусторонних и многослойных печатных плат.

Кроме того, при помощи Москвы обновили оборудование и столичные производители продуктов питания, отделочных материалов и другой высокотехнологичной продукции.

В свою очередь, гендиректор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Сергей Чумичев добавил, что учитывая высокие темпы технического перевооружения столичных предприятий, получение поддержки по договорам лизинга от фонда позволяет промышленникам сохранять ритмичность производства высокотехнологичной продукции и оставаться конкурентоспособными также и на мировом рынке.

Также поддержкой фонда воспользовался разработчик и производитель замков для транспорта – компания ООО "Шраубен М.У.Н.". Она участвует в разработке новых вагонов метро "Москва 2026". Так, компания приобрела по договору лизинга токарное и механическое оборудование на общую сумму около 28 миллионов рублей.

По словам гендиректора компании Вячеслава Никитина, "Шраубен М.У.Н." 20 лет занимается поставками импортной фурнитуры для производителей всех видов транспорта и оборудования. В 2023 году компания запустила собственное производство. Купленное оборудование позволило за два года развить широкий ассортимент изделий (замков, петель, фиксаторов и много другого) для предприятий-производителей железнодорожного транспорта, автобусов, тракторов, коммунальной техники, техники специального назначения, а также авиационного транспорта.

С 2022 года Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства в рамках программы льготного кредитования компенсирует предприятиям столицы часть процентной ставки по инвестиционным кредитам, привлеченным на развитие производства.