Ликсутов: предприятия привлекли 1,2 млрд рублей на обновление оборудования - РИА Новости, 24.10.2025
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы - РИА Новости, 1920
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:13 24.10.2025
Ликсутов: предприятия привлекли 1,2 млрд рублей на обновление оборудования
Ликсутов: предприятия привлекли 1,2 млрд рублей на обновление оборудования - РИА Новости, 24.10.2025
Ликсутов: предприятия привлекли 1,2 млрд рублей на обновление оборудования
Свыше 1,2 миллиарда рублей привлекли производители столицы на модернизацию оборудования с помощью Московского Фонда поддержки промышленности и... РИА Новости, 24.10.2025
Ликсутов: предприятия привлекли 1,2 млрд рублей на обновление оборудования

Ликсутов: предприятия привлекли более 1,2 млрд рублей на обновление оборудования

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Свыше 1,2 миллиарда рублей привлекли производители столицы на модернизацию оборудования с помощью Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства с начала года, рассказал в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Так, с помощью фонда столичные производители высокотехнологичной продукции заключили 42 договора лизинга промышленной техники.
8 октября, 11:10
Резидент ОЭЗ Москвы оценил создание центра коллективного использования
8 октября, 11:10
"По распоряжению (мэра Москвы – ред.) Сергея Собянина в столице действует широкий спектр мер поддержки промышленности, которые помогают обеспечивать устойчивое экономическое развитие. Например, Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует часть платежей предприятий по договорам лизинга оборудования", – приводит слова Ликсутова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
Он отметил, что с начала года этой мерой воспользовались 16 производителей высокотехнологичной продукции. Таким образом, на модернизацию производств предприятия привлекли более 1,2 миллиарда рублей.
Получатели поддержки – это предприятия по выпуску радиоэлектроники, картонной и крафтовой упаковки, крепежных изделий и оборудования для транспорта. Ранее Собянин сообщил, что Москва продолжит поддержку высокотехнологичных предприятий.
"При заключении договоров лизинга Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства компенсирует ключевую ставку Банка России на момент подачи заявки из разницы между стоимостью договора финансовой аренды (лизинга) и стоимостью договоров купли-продажи. Участвовать в программе могут предприятия, которые модернизируют производство или осваивают выпуск новой продукции", – подчеркнул министр правительства Москвы, руководитель ДИПП Анатолий Гарбузов.
По его словам, условия поддержки заключаются в том, что компания должна использовать и впоследствии выкупить оборудование, которое было приобретено по договору лизинга.
Так, например, столичный разработчик радиоэлектроники "Завод Протон" снабдил производство оборудованием для изготовления печатных плат, что позволило сократить цикл изготовления, а также улучшить качество выпуска односторонних, двусторонних и многослойных печатных плат.
Кроме того, при помощи Москвы обновили оборудование и столичные производители продуктов питания, отделочных материалов и другой высокотехнологичной продукции.
8 октября, 14:20
Ликсутов: в ОЭЗ Москвы оснастили техникой Центр коллективного использования
8 октября, 14:20
В свою очередь, гендиректор Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства Сергей Чумичев добавил, что учитывая высокие темпы технического перевооружения столичных предприятий, получение поддержки по договорам лизинга от фонда позволяет промышленникам сохранять ритмичность производства высокотехнологичной продукции и оставаться конкурентоспособными также и на мировом рынке.
Также поддержкой фонда воспользовался разработчик и производитель замков для транспорта – компания ООО "Шраубен М.У.Н.". Она участвует в разработке новых вагонов метро "Москва 2026". Так, компания приобрела по договору лизинга токарное и механическое оборудование на общую сумму около 28 миллионов рублей.
По словам гендиректора компании Вячеслава Никитина, "Шраубен М.У.Н." 20 лет занимается поставками импортной фурнитуры для производителей всех видов транспорта и оборудования. В 2023 году компания запустила собственное производство. Купленное оборудование позволило за два года развить широкий ассортимент изделий (замков, петель, фиксаторов и много другого) для предприятий-производителей железнодорожного транспорта, автобусов, тракторов, коммунальной техники, техники специального назначения, а также авиационного транспорта.
С 2022 года Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства в рамках программы льготного кредитования компенсирует предприятиям столицы часть процентной ставки по инвестиционным кредитам, привлеченным на развитие производства.
В этом году условия промышленного кредитования в столице изменились. Так, максимальный размер льготного инвесткредита увеличили с 3 до 5 миллиардов рублей, а срок льготного кредитования – с 3 до 5 лет. Компенсация ставки по льготным инвестиционным кредитам составит 50% от ключевой ставки, которую установил Центральный банк РФ.
22 октября, 10:13
Ликсутов: Москва привлечет инвестора для возведения комплекса в ОЭЗ
22 октября, 10:13
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыМоскваАнатолий ГарбузовМаксим ЛиксутовТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
