Рейтинг@Mail.ru
В Новошахтинске восстановили электроснабжение после атаки БПЛА - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/novoshahtinsk-2050428437.html
В Новошахтинске восстановили электроснабжение после атаки БПЛА
В Новошахтинске восстановили электроснабжение после атаки БПЛА - РИА Новости, 24.10.2025
В Новошахтинске восстановили электроснабжение после атаки БПЛА
Специалисты завершили восстановление электроснабжения в Новошахтинске Ростовской области, нарушенное после атаки БПЛА, сообщил глава города Сергей Бондаренко. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T17:06:00+03:00
2025-10-24T17:06:00+03:00
новошахтинск
ростовская область
россия
сергей бондаренко
юрий слюсарь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50078/26/500782693_0:157:2998:1843_1920x0_80_0_0_485e1f145b90c9f88837387188c50ee9.jpg
https://ria.ru/20250724/pozhar-2031115664.html
новошахтинск
ростовская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/50078/26/500782693_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_178da7785ee1b1ba4e56d3b23c5f78a7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новошахтинск, ростовская область, россия, сергей бондаренко, юрий слюсарь
Новошахтинск, Ростовская область, Россия, Сергей Бондаренко, Юрий Слюсарь
В Новошахтинске восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

В Новошахтинске Ростовской области восстановили электроснабжение после атаки ВСУ

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЛиния электропередач
Линия электропередач - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Линия электропередач. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Специалисты завершили восстановление электроснабжения в Новошахтинске Ростовской области, нарушенное после атаки БПЛА, сообщил глава города Сергей Бондаренко.
По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь сбили 111 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе 34 - над территорией Ростовской области.
Губернатор области Юрий Слюсарь информировал, что атаке подверглись 10 муниципалитетов. В Новошахтинске из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Ночью аварийный службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился, но по данным на утро, без света оставались около 1,5 тысячи человек.
"Аварийно-восстановительные работы на электроустановке, поврежденной в результате возгорания, окончены. Электроэнергия подается в полном объеме", - написал Бондаренко в Telegram-канале.
Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в торговом центре в Новошахтинске Ростовской области - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
При тушении пожара в Новошахтинске погиб пожарный
24 июля, 12:48
 
НовошахтинскРостовская областьРоссияСергей БондаренкоЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала