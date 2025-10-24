В Новошахтинске восстановили электроснабжение после атаки БПЛА

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Специалисты завершили восстановление электроснабжения в Новошахтинске Ростовской области, нарушенное после атаки БПЛА, сообщил глава города Сергей Бондаренко.
По данным Минобороны РФ, силы ПВО за ночь сбили 111 украинских беспилотников над регионами РФ, в том числе 34 - над территорией Ростовской области.
Губернатор области Юрий Слюсарь информировал, что атаке подверглись 10 муниципалитетов. В Новошахтинске из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. Ночью аварийный службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился, но по данным на утро, без света оставались около 1,5 тысячи человек.
"Аварийно-восстановительные работы на электроустановке, поврежденной в результате возгорания, окончены. Электроэнергия подается в полном объеме", - написал Бондаренко в Telegram-канале.
При тушении пожара в Новошахтинске погиб пожарный
24 июля, 12:48