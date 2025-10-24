В Новошахтинске приступили к восстановлению электроснабжения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт - РИА Новости. Специалисты приступили к восстановлению электроснабжения в Новошахтинске в Ростовской области, поврежденном после атаки БПЛА, сообщил глава города Сергей Бондаренко.
Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в ночь на пятницу атаке украинских беспилотников подверглись десять муниципалитетов. В Новошахтинске из-за пожара без электроэнергии остались многоквартирные дома, детский сад и техникум. За минувшую ночь аварийные службы провели переподключение на резервные линии, и у части потребителей свет появился, но, по данным на утро, без энергоснабжения остаются около 1,5 тысяч человек.
"На данный момент 15 специалистов "Западных межрайонных электрических сетей" приступили к аварийно-восстановительным работам на поврежденной электроустановке в Новошахтинске", - говорится в сообщении главы города.
Бондаренко предупредил жителей, что при обнаружении обломков БПЛА к ним нельзя приближаться и фотографировать их, это опасно для жизни.
По данным Минобороны РФ, силы ПВО в ночь на пятницу сбили 111 украинских беспилотников над российскими регионами, в том числе 34 БПЛА над территорией Ростовской области.
