Уиткофф и Вэнс передали Нетаньяху жесткое послание по Газе, пишут СМИ - РИА Новости, 24.10.2025
12:00 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/netanyakhu--2050302814.html
Уиткофф и Вэнс передали Нетаньяху жесткое послание по Газе, пишут СМИ
Уиткофф и Вэнс передали Нетаньяху жесткое послание по Газе, пишут СМИ

WSJ: Вэнс и Уиткофф призвали Нетаньяху обеспечить соблюдение перемирия в Газе

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф обратились к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху с настоятельным призывом гарантировать соразмерность любых ответных мер на предполагаемые нарушения со стороны палестинского движения ХАМАС, чтобы сохранить режим прекращения огня в секторе Газа, пишет газета Wall Street Journal.
"Уиткофф и Вэнс передали Нетаньяху жесткое послание о необходимости поддержания режима прекращения огня, гарантировав соразмерность любых ответных мер на предполагаемые нарушения со стороны ХАМАС", - пишет издание со ссылкой на осведомленные источники.
Израильские военные в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Израиль сообщил о сработавших сиренах в районах на границе с Газой
Вчера, 01:36
Как отмечает газета со ссылкой на израильских чиновников и участвующих в посреднических усилиях представителей арабских стран, из-за давления США с целью недопущения срыва переговоров Израиль сдержанно отреагировал на недавнее убийство двух своих солдат.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о двух военнослужащих, погибших в воскресенье в результате атаки палестинских радикалов на юге сектора Газа. Также израильские военные сообщали, что зафиксировали серьезное нарушение режима прекращения огня в секторе Газа со стороны ХАМАС. В ответ ВВС Израиля атаковали десятки объектов ХАМАС в секторе Газа.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю тела заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Трамп усилил давление на Нетаньяху, пишут СМИ
Вчера, 09:27
 
