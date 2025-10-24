https://ria.ru/20251024/netanyakhu--2050302814.html
Уиткофф и Вэнс передали Нетаньяху жесткое послание по Газе, пишут СМИ
Уиткофф и Вэнс передали Нетаньяху жесткое послание по Газе, пишут СМИ
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф обратились к премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху с настоятельным призывом гарантировать соразмерность любых ответных мер на предполагаемые нарушения со стороны палестинского движения ХАМАС, чтобы сохранить режим прекращения огня в секторе Газа, пишет газета
Wall Street Journal.
"Уиткофф
и Вэнс передали Нетаньяху
жесткое послание о необходимости поддержания режима прекращения огня, гарантировав соразмерность любых ответных мер на предполагаемые нарушения со стороны ХАМАС
", - пишет издание со ссылкой на осведомленные источники.
Как отмечает газета со ссылкой на израильских чиновников и участвующих в посреднических усилиях представителей арабских стран, из-за давления США
с целью недопущения срыва переговоров Израиль
сдержанно отреагировал на недавнее убийство двух своих солдат.
Ранее пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ)
сообщила о двух военнослужащих, погибших в воскресенье в результате атаки палестинских радикалов на юге сектора Газа. Также израильские военные сообщали, что зафиксировали серьезное нарушение режима прекращения огня в секторе Газа со стороны ХАМАС. В ответ ВВС Израиля атаковали десятки объектов ХАМАС в секторе Газа.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Палестинский медиаофис по делам заключенных подтвердил, что Израиль, следуя договоренности, отпустил на свободу 1718 заключенных из сектора Газа, которые вернулись в полуэксклав, и 250 палестинских заключенных, которые отбывали пожизненное заключение или долгие сроки.
В настоящее время палестинское движение ХАМАС возвращает Израилю тела заложников, погибших в плену. По условиям соглашения, палестинская сторона должна вернуть Израилю все оставшиеся в ее руках 28 тел, однако на данный момент были возвращены и опознаны лишь 12 тел заложников.