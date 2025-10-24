Рейтинг@Mail.ru
НАТО поддержит Трампа ради завершения конфликта на Украине, заявил Уитакер - РИА Новости, 24.10.2025
01:52 24.10.2025
НАТО поддержит Трампа ради завершения конфликта на Украине, заявил Уитакер
НАТО окажет любую поддержку президенту США Дональду Трампу ради завершения конфликта на Украине, заявил американский постпред при альянсе Мэттью Уитакер.
в мире
украина
россия
москва
дональд трамп
сергей лавров
владимир зеленский
нато
украина
россия
москва
в мире, украина, россия, москва, дональд трамп, сергей лавров, владимир зеленский, нато
В мире, Украина, Россия, Москва, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Владимир Зеленский, НАТО
© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран — участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. НАТО окажет любую поддержку президенту США Дональду Трампу ради завершения конфликта на Украине, заявил американский постпред при альянсе Мэттью Уитакер.
"Здесь, в НАТО, мы очень напряженно работаем, чтобы сделать все возможное, чтобы помочь президенту Трампу создать условия, которые обеспечат прекращение этой войны", - сообщил Уитакер в эфире телеканала Newsmax.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву для переговоров.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Трамп хочет надавить не только на Россию, но и на Киев, заявил Уитакер
В миреУкраинаРоссияМоскваДональд ТрампСергей ЛавровВладимир ЗеленскийНАТО
 
 
