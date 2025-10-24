Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина рассказала, когда экономика выйдет из состояния перегрева - РИА Новости, 24.10.2025
15:16 24.10.2025
Набиуллина рассказала, когда экономика выйдет из состояния перегрева
Набиуллина рассказала, когда экономика выйдет из состояния перегрева - РИА Новости, 24.10.2025
Набиуллина рассказала, когда экономика выйдет из состояния перегрева
Экономика России в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 24.10.2025
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина рассказала, когда экономика выйдет из состояния перегрева

Набиуллина: экономика России в I полугодии 2026 г выйдет из состояния перегрева

© РИА Новости / Евгений Биятов Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
 Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Экономика России в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«
"Мы учитываем ситуацию в реальном секторе при принятии решений по ключевой ставке. Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева, с учетом ее фактической динамики, мы снизили прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5-1%", - сказала она.
ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
