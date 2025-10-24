Набиуллина рассказала, когда экономика выйдет из состояния перегрева

«

"Мы учитываем ситуацию в реальном секторе при принятии решений по ключевой ставке. Экономика, по нашим оценкам, в первом полугодии следующего года выйдет из состояния перегрева, с учетом ее фактической динамики, мы снизили прогноз по росту ВВП на этот год до 0,5-1%", - сказала она.