https://ria.ru/20251024/nabiullina-2050381942.html
Набиуллина рассказала, когда экономика выйдет из состояния перегрева
Набиуллина рассказала, когда экономика выйдет из состояния перегрева - РИА Новости, 24.10.2025
Набиуллина рассказала, когда экономика выйдет из состояния перегрева
Экономика России в первом полугодии 2026 года выйдет из состояния перегрева, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T15:16:00+03:00
2025-10-24T15:16:00+03:00
2025-10-24T15:16:00+03:00
экономика
россия
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156236/29/1562362958_0:0:3192:1796_1920x0_80_0_0_229aed63497c48abf73cb62e116a8e8f.jpg
https://ria.ru/20240913/nabiullina-1972568360.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156236/29/1562362958_461:0:3192:2048_1920x0_80_0_0_ac8b6cfefca472fe53f5ae4ec02600c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Набиуллина рассказала, когда экономика выйдет из состояния перегрева
Набиуллина: экономика России в I полугодии 2026 г выйдет из состояния перегрева