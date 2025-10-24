Рейтинг@Mail.ru
В московском театре "Маска" показали новую версию мюзикла "Первое свидание"
24.10.2025
В московском театре "Маска" показали новую версию мюзикла "Первое свидание"
В московском театре "Маска" показали новую версию мюзикла "Первое свидание"

МОСКВА, 24 окт - пресс-служба "Бродвей Москва". В театре "Маска" (МДМ) состоялась премьера новой постановки мюзикла "Первое свидание". Презентация собрала знаменитостей, журналистов и творческую группу спектакля. Лицензионный бродвейский мюзикл представляет театральная компания "Бродвей Москва".
Впервые "Первое свидание" появилось на театральной афише столицы несколько лет назад. За плечами мюзикла – шестилетние показы в формате иммерсивной постановки, которую играли в Паркетном зале Театра МДМ.
Когда в здании открылся театр "Маска", "Первое свидание" решили перенести на традиционную сцену, а заодно сделать настоящий "апгрейд": добавили полноценные декорации, мультимедийный контент и костюмы. А написанные в 2010-х годах диалоги дополнили современным юмором. Первыми эту версию увидели китайские зрители летом 2025 года – в театрах Пекина и Харбина.
Мюзикл "Первое свидание" – проект команды театрального продюсера Дмитрия Богачева. Он познакомил отечественного зрителя с мюзиклами Mamma Mia!, "Призрак Оперы", "Шахматы" и другими.
В ближайшее время в планах у "Бродвей Москва" – перенести в театр "Маска" еще один одноактный мюзикл – "День влюбленных" – также в обновленном виде. Вместе с "Первым свиданием" он образует своеобразный театральный комедийный минисериал: если "Первое свидание" рассказывает о встрече двух жителей большого города, только мечтающих о счастье, то в "Дне влюбленных" зритель видит их спустя год – уже в преддверии свадьбы, но с теми же сомнениями, страхами и верой в любовь.
Также в этом сезоне зрители переносятся на сказочный Восток в другой постановке продюсера – мюзикле "Последняя сказка". Помимо этого, зрители смогут увидеть пародийную комедию "Мамма Мимо!".
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
