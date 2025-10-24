https://ria.ru/20251024/muzhchina-2050276086.html
В Новгородской области мужчину убили и закопали в лесу
Мужчину убили выстрелом в голову при пристрелке охотничьего ружья и закопали в лесу в Маловишерском округе Новгородской области, возбуждено уголовное дело
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Мужчину убили выстрелом в голову при пристрелке охотничьего ружья и закопали в лесу в Маловишерском округе Новгородской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По версии следствия, в начале октября, трое мужчин и женщина, находясь на карьере, расположенном в районе деревни Гарь Маловишерского округа, пристреливали охотничье ружье. Женщина, взяв принадлежащее одному из мужчин охотничье ружье, выстрелила и попала в голову одному из них.
"С целью избежать уголовной ответственности участники инцидента на лодке перевезли тело потерпевшего через реку Мста, где на болотоходе вывезли тело в лес и закопали… Следователем… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)",- говорится в сообщении.