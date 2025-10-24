Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области мужчину убили и закопали в лесу - РИА Новости, 24.10.2025
09:43 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/muzhchina-2050276086.html
В Новгородской области мужчину убили и закопали в лесу
В Новгородской области мужчину убили и закопали в лесу
В Новгородской области мужчину убили и закопали в лесу
Мужчину убили выстрелом в голову при пристрелке охотничьего ружья и закопали в лесу в Маловишерском округе Новгородской области, возбуждено уголовное дело
В Новгородской области мужчину убили и закопали в лесу

В Новгородской области мужчину убили выстрелом в голову при пристрелке ружья

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Мужчину убили выстрелом в голову при пристрелке охотничьего ружья и закопали в лесу в Маловишерском округе Новгородской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.
По версии следствия, в начале октября, трое мужчин и женщина, находясь на карьере, расположенном в районе деревни Гарь Маловишерского округа, пристреливали охотничье ружье. Женщина, взяв принадлежащее одному из мужчин охотничье ружье, выстрелила и попала в голову одному из них.
"С целью избежать уголовной ответственности участники инцидента на лодке перевезли тело потерпевшего через реку Мста, где на болотоходе вывезли тело в лес и закопали… Следователем… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство)",- говорится в сообщении.
Заключен под стражу житель Москвы, обвиняемый в убийстве супруги в лесном массиве Киржачского района - РИА Новости, 1920, 11.10.2024
Житель Москвы убил топором жену во время сбора грибов
11 октября 2024, 10:03
 
