В Новгородской области мужчину убили и закопали в лесу

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 окт - РИА Новости. Мужчину убили выстрелом в голову при пристрелке охотничьего ружья и закопали в лесу в Маловишерском округе Новгородской области, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУСК по региону.

По версии следствия, в начале октября, трое мужчин и женщина, находясь на карьере, расположенном в районе деревни Гарь Маловишерского округа, пристреливали охотничье ружье. Женщина, взяв принадлежащее одному из мужчин охотничье ружье, выстрелила и попала в голову одному из них.