В Москве благоустроили сквер перед храмом Александра Невского

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Территорию перед храмом Александра Невского в Москве благоустроили, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"В этом году в рамках реализации проектов комплексного благоустройства привели в порядок территорию перед храмом Александра Невского, сделав из нее комфортное и современное место для досуга и отдыха", - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные жители часто проходят через сквер, когда идут к станции метро "Народное Ополчение" и остановкам общественного транспорта, а также гуляют с питомцами.

"Для удобного передвижения и комфортного отдыха в любое время суток в сквере обновили старые дорожки и проложили дополнительные - с асфальтобетонным покрытием. Здесь также установили современные фонари и дополнительно озеленили территорию: разбили газон, высадили деревья и обустроили цветники с многолетниками. Для тихого отдыха поставили лавочки и навесы от солнца", - добавляется в сообщении.

Уточняется, что кроме того, рядом с храмом организовали удобную парковку. А для владельцев собак обустроили прогулочный маршрут и установили специальные снаряды для занятий с питомцами. Теперь гулять с четвероногими друзьями стало приятнее, а заниматься дрессировкой - эффективнее.

"Для детей оборудовали яркую площадку с разнообразными элементами для лазанья, которые помогут развить ловкость, а также с песочницей в экостиле. Здесь же установили горку с защитными бортиками, карусель и качели-балансиры. А для безопасных и активных игр проложили резиновое покрытие", - подчеркивается в сообщении.