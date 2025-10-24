Рейтинг@Mail.ru
18:02 24.10.2025
В Москве благоустроили сквер перед храмом Александра Невского
Территорию перед храмом Александра Невского в Москве благоустроили, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 24.10.2025
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Территорию перед храмом Александра Невского в Москве благоустроили, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В этом году в рамках реализации проектов комплексного благоустройства привели в порядок территорию перед храмом Александра Невского, сделав из нее комфортное и современное место для досуга и отдыха", - говорится в сообщении.
Отмечается, что местные жители часто проходят через сквер, когда идут к станции метро "Народное Ополчение" и остановкам общественного транспорта, а также гуляют с питомцами.
"Для удобного передвижения и комфортного отдыха в любое время суток в сквере обновили старые дорожки и проложили дополнительные - с асфальтобетонным покрытием. Здесь также установили современные фонари и дополнительно озеленили территорию: разбили газон, высадили деревья и обустроили цветники с многолетниками. Для тихого отдыха поставили лавочки и навесы от солнца", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что кроме того, рядом с храмом организовали удобную парковку. А для владельцев собак обустроили прогулочный маршрут и установили специальные снаряды для занятий с питомцами. Теперь гулять с четвероногими друзьями стало приятнее, а заниматься дрессировкой - эффективнее.
"Для детей оборудовали яркую площадку с разнообразными элементами для лазанья, которые помогут развить ловкость, а также с песочницей в экостиле. Здесь же установили горку с защитными бортиками, карусель и качели-балансиры. А для безопасных и активных игр проложили резиновое покрытие", - подчеркивается в сообщении.
Отмечается, что любители активного отдыха смогут воспользоваться столами для настольного тенниса и расположенной рядом воркаут-зоной. А для бегунов проложили новую удобную беговую дорожку. Обновленная территория возле храма может стать одним из любимых мест отдыха местных жителей. Теперь в сквере есть возможности для активного и спокойного отдыха.
Собянин рассказал о планах благоустройства в центре Москвы
