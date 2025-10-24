Мошенники обманули несовершеннолетнюю на восемь миллионов рублей

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мошенники с помощью сим-боксов позвонили несовершеннолетней девочке и вошли к ней в доверие, похитив более восьми миллионов рублей, которые принадлежали ее родителям, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она рассказала, что, по имеющимся данным, житель столицы в ходе поисков заработка в одном из мессенджеров вступил в переписку с неизвестными лицами. По их указанию он приобрел пять сим-боксов, разместил в арендованном офисном помещении и обеспечивал бесперебойную работу.