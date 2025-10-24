Рейтинг@Mail.ru
Мошенники обманули несовершеннолетнюю на восемь миллионов рублей - РИА Новости, 24.10.2025
15:33 24.10.2025
Мошенники обманули несовершеннолетнюю на восемь миллионов рублей
Мошенники обманули несовершеннолетнюю на восемь миллионов рублей
2025
Новости
Происшествия, Россия, Ирина Волк
Мошенники обманули несовершеннолетнюю на восемь миллионов рублей

Мошенники обманули с помощью сим-боксов несовершеннолетнюю на 8 млн рублей

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мошенники с помощью сим-боксов позвонили несовершеннолетней девочке и вошли к ней в доверие, похитив более восьми миллионов рублей, которые принадлежали ее родителям, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Мои коллеги из БСТМ МВД России пресекли работу узла связи, с помощью которого обеспечивался голосовой трафик в интересах мошенников... В одном случае аферисты, войдя в доверие к несовершеннолетней девочке, похитили более восьми миллионов рублей, которые принадлежали ее родителям", - говорится в сообщении в Telegram-канале Волк.
Она рассказала, что, по имеющимся данным, житель столицы в ходе поисков заработка в одном из мессенджеров вступил в переписку с неизвестными лицами. По их указанию он приобрел пять сим-боксов, разместил в арендованном офисном помещении и обеспечивал бесперебойную работу.
"С помощью этого оборудования совершались анонимные звонки из украинских мошеннических кол-центров гражданам Российской Федерации", - сообщила Волк.
Кроме того, злоумышленник оказывал содействие в отправке потерпевшим СМС, которые содержали ложные сведения о неправомерном доступе к их личным кабинетам в сервисе "Госуслуги".
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 159 УК РФ (мошенничество - ред.). В ходе обысков изъяты документы, сим-боксы, а также другие предметы, имеющие доказательственное значение. Фигурант заключен под стражу" - заключила Волк.
