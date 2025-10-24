Рейтинг@Mail.ru
Эксперт рассказала, как повысить шансы на возбуждение дела о мошенничестве - РИА Новости, 24.10.2025
02:55 24.10.2025
Эксперт рассказала, как повысить шансы на возбуждение дела о мошенничестве
Для повышения шансов на возбуждение уголовного дела о мошенничестве необходимо оперативно зафиксировать и сохранить доказательства, следует из доклада адвоката...
жилье
мошенничество
https://ria.ru/20251023/mvd-2049992647.html
жилье, мошенничество
Жилье, Мошенничество
Эксперт рассказала, как повысить шансы на возбуждение дела о мошенничестве

Фиксация доказательств повысит шанс на возбуждение дела о мошенничестве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Для повышения шансов на возбуждение уголовного дела о мошенничестве необходимо оперативно зафиксировать и сохранить доказательства, следует из доклада адвоката уголовно-правовой практики Анастасии Андрецовой, с которым ознакомилось РИА Новости.
Жертве мошенников для повышения шансов на возбуждение уголовного дела необходимо фиксировать доказательства мошенничества до обращения в полицию, чтобы обеспечить сохранность и оперативное использование улик для скорейшего начала проверки.
Для потерпевших, которые встречались очно с мошенниками, доказательством могут служить записи с камер городского видеонаблюдения, их можно запросить по горячей линии. После запроса записи будут выгружены на отдельный сервер. Жертва должна четко знать адрес встречи со злоумышленником.
Подавать заявление следует в ближайший к месту встречи с аферистом отдел полиции. Если были заключены какие-то договоры, лучше всего предоставить правоохранителям оригиналы, либо их копии. В случае передачи или продажи личного имущества доказательством будет служить выписка из единого государственного реестра недвижимости.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
В МВД дали советы по предупреждению родственников о мошенниках
Вчера, 09:24
 
