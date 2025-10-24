Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера

Эксперт рассказала, как повысить шансы на возбуждение дела о мошенничестве

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Для повышения шансов на возбуждение уголовного дела о мошенничестве необходимо оперативно зафиксировать и сохранить доказательства, следует из доклада адвоката уголовно-правовой практики Анастасии Андрецовой, с которым ознакомилось РИА Новости.

Жертве мошенников для повышения шансов на возбуждение уголовного дела необходимо фиксировать доказательства мошенничества до обращения в полицию, чтобы обеспечить сохранность и оперативное использование улик для скорейшего начала проверки.

Для потерпевших, которые встречались очно с мошенниками, доказательством могут служить записи с камер городского видеонаблюдения, их можно запросить по горячей линии. После запроса записи будут выгружены на отдельный сервер. Жертва должна четко знать адрес встречи со злоумышленником.