Эксперт рассказал об экономической ситуации в Молдавии

КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Власти Молдавии больше не могут использовать ошибки своих предшественников в качестве оправдания тяжелой ситуации в экономике, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.

"Когда всё нормально в экономике — есть рост, экспорт, производство, - можно говорить, что страна развивается. А сейчас, когда с деньгами туго, а по многим показателям ситуация ухудшается, уже нельзя всё списывать на "плохих предшественников", — сказал Ионицэ журналистам.

По его словам, впервые в истории Молдавии торговый баланс по аграрной продукции стал отрицательным: если раньше страна экспортировала до 75% сельхозпродукции, то сегодня ситуация кардинально изменилась.

"В сельском хозяйстве, возможно, к концу года будет лучше, но пока результаты слабые. В промышленности — небольшие подвижки, но тоже без существенного роста. По рабочим местам — стоим на месте, а в неформальной экономике люди закрываются, миграция растёт, ВВП последние годы — нулевой. Поэтому власть сегодня сидит и думает: всё, время, когда можно было свалить всё на плохих предшественников, прошло", - заявил экономист.