Эксперт рассказал об экономической ситуации в Молдавии - РИА Новости, 24.10.2025
18:26 24.10.2025
Эксперт рассказал об экономической ситуации в Молдавии
Власти Молдавии больше не могут использовать ошибки своих предшественников в качестве оправдания тяжелой ситуации в экономике, заявил эксперт по экономической... РИА Новости, 24.10.2025
Эксперт рассказал об экономической ситуации в Молдавии

Экономист Ионицэ: власти Молдавии больше не могут оправдывать кризис

Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 24 окт - РИА Новости. Власти Молдавии больше не могут использовать ошибки своих предшественников в качестве оправдания тяжелой ситуации в экономике, заявил эксперт по экономической политике Института развития и социальных инициатив (IDIS) Viitorul Вячеслав Ионицэ.
"Когда всё нормально в экономике — есть рост, экспорт, производство, - можно говорить, что страна развивается. А сейчас, когда с деньгами туго, а по многим показателям ситуация ухудшается, уже нельзя всё списывать на "плохих предшественников", — сказал Ионицэ журналистам.
По его словам, впервые в истории Молдавии торговый баланс по аграрной продукции стал отрицательным: если раньше страна экспортировала до 75% сельхозпродукции, то сегодня ситуация кардинально изменилась.
"В сельском хозяйстве, возможно, к концу года будет лучше, но пока результаты слабые. В промышленности — небольшие подвижки, но тоже без существенного роста. По рабочим местам — стоим на месте, а в неформальной экономике люди закрываются, миграция растёт, ВВП последние годы — нулевой. Поэтому власть сегодня сидит и думает: всё, время, когда можно было свалить всё на плохих предшественников, прошло", - заявил экономист.
Молдавия несколько лет переживает волну экономического кризиса. В 2022 году инфляция в стране достигла рекордных 30,2%. К концу 2023 года властям удалось взять ситуацию под контроль, а в декабре 2024 года инфляция в годовом выражении составила 7%. Однако в 2025 году на фоне подорожания энергоресурсов экономика вновь оказалась в кризисной ситуации.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 23.03.2025
Эксперт предрек Молдавии коллапс из-за спада в экономике
23 марта, 13:33
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
