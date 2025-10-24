https://ria.ru/20251024/modernizatsiya-2050363756.html
Модернизация инфраструктуры Корсаковского порта стартует в 2026 году
Модернизация инфраструктуры Корсаковского порта стартует в 2026 году - РИА Новости, 24.10.2025
Модернизация инфраструктуры Корсаковского порта стартует в 2026 году
Инфраструктуру Корсаковского морского порта на юге Сахалина начнут модернизировать в 2026 году, сообщает правительство региона. РИА Новости, 24.10.2025
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт – РИА Новости. Инфраструктуру Корсаковского морского порта на юге Сахалина начнут модернизировать в 2026 году, сообщает правительство региона.
"На первом этапе будет проведена реконструкция причалов южного пирса и строительство волнозащитного мола. Это позволит увеличить пропускную способность причалов для перевалки грузов, в том числе за счет расширения площади производственных и складских территорий, а также защитить акваторию южного погрузочного района морского порта от волнового воздействия. Второй этап предусматривает дноуглубительные работы в акватории и фарватере, необходимые для приема крупных судов, третий – реконструкцию автодорожного моста и берегоукрепление", - говорится в сообщении.
По информации властей региона, работы запланированы в рамках проекта "Логистический технопарк", детали которого губернатор Валерий Лимаренко обсудил на встрече в Москве с министром транспорта РФ Андреем Никитиным и главой Минстроя Иреком Файзуллиным.
"В настоящее время ведется реконструкция рыбного порта. Мы договорились с правительством России приступить к модернизации южной части морской гавани. Обсудили синхронизацию дноуглубительных работ с реконструкцией причальных сооружений, что позволит максимально эффективно реализовать все этапы проекта. Приняли необходимые решения, и с будущего (2026 - ред.) года начинаем проводить согласованные работы", - цитирует пресс-служба правительства главу региона.
Корсаковский морской торговый порт является крупнейшим предприятием Сахалинской области по перевалке различных грузов. Он связан регулярными линиями с портами Владивостока и Находки и обеспечивает свыше 90% всего контейнерного оборота острова.