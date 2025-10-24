Модернизация инфраструктуры Корсаковского порта стартует в 2026 году

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 24 окт – РИА Новости. Инфраструктуру Корсаковского морского порта на юге Сахалина начнут модернизировать в 2026 году, сообщает правительство региона.

"На первом этапе будет проведена реконструкция причалов южного пирса и строительство волнозащитного мола. Это позволит увеличить пропускную способность причалов для перевалки грузов, в том числе за счет расширения площади производственных и складских территорий, а также защитить акваторию южного погрузочного района морского порта от волнового воздействия. Второй этап предусматривает дноуглубительные работы в акватории и фарватере, необходимые для приема крупных судов, третий – реконструкцию автодорожного моста и берегоукрепление", - говорится в сообщении.

По информации властей региона, работы запланированы в рамках проекта "Логистический технопарк", детали которого губернатор Валерий Лимаренко обсудил на встрече в Москве с министром транспорта РФ Андреем Никитиным и главой Минстроя Иреком Файзуллиным.

"В настоящее время ведется реконструкция рыбного порта. Мы договорились с правительством России приступить к модернизации южной части морской гавани. Обсудили синхронизацию дноуглубительных работ с реконструкцией причальных сооружений, что позволит максимально эффективно реализовать все этапы проекта. Приняли необходимые решения, и с будущего (2026 - ред.) года начинаем проводить согласованные работы", - цитирует пресс-служба правительства главу региона.