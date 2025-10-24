В Раде заявили, что вокруг украинских военкоматов творится беспредел

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Ситуация вокруг военкоматов Украины - это беспредел, заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Глава комитета Верховной рады по информационной политике Никита Потураев ранее заявил, что почти все видеозаписи, свидетельствующие о силовом характере мобилизации на Украине, являются фальшивыми.

« "Есть люди, которые погибли от действий ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.), есть уголовные дела, есть видео, которые сняли реальные люди. Надо признать, то, что происходит вокруг ТЦК – это беспредел. Сто раз уже повторял и сто первый раз повторю – нужна нормальная система рекрутинга, нужны установленные сроки службы. Тогда будет и доверие к системе, и не придется бегать за людьми, чтобы бросать их в микроавтобус", - написал Гончаренко* в своем Telegram-канале.

В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан. При этом в украинских и западных соцсетях и СМИ растет число публикаций с призывами к местным жителям противостоять ТЦК и сопротивляться насильной мобилизации на фронт.

Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая 2024 года. Документ предписывал всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законе прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Сроки демобилизации в документе не прописаны.