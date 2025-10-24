В Раде назвали почти все видео о силовой мобилизации на Украине фальшивыми

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по информационной политике Никита Потураев утверждает, что почти все видеозаписи, свидетельствующие о силовом характере мобилизации на Украине, являются фальшивыми.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, вызванной нехваткой личного состава в войсках. В этих записях представители военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая и применяя к ним силу.
"Не так давно общественные организации, занимающиеся мониторингом информационного пространства, с использованием искусственного интеллекта проанализировали огромный массив видео о ТЦК (военкоматах – ред.), которые продолжают гулять по соцсетям. И выяснилось, что почти все такие видео - подделка... То есть либо сняты не в Украине, либо вообще созданы с помощью искусственного интеллекта", - приводит слова Потураева агентство УНИАН.
При этом парламентарий не привел никаких доказательств своим утверждениям.
Со своей стороны, уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее констатировал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, эти сотрудники злоупотребляют полномочиями, избивая сограждан, сбивая их машинами и даже провоцируя ДТП.