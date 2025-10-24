Рейтинг@Mail.ru
В Раде назвали почти все видео о силовой мобилизации на Украине фальшивыми - РИА Новости, 24.10.2025
15:01 24.10.2025
В Раде назвали почти все видео о силовой мобилизации на Украине фальшивыми
В Раде назвали почти все видео о силовой мобилизации на Украине фальшивыми
В Раде назвали почти все видео о силовой мобилизации на Украине фальшивыми

Депутат Рады Потураев: почти все видео о силовой мобилизации на Украине фальшивы

© Кадр видео из соцсетейПринудительная мобилизация во Львове
Принудительная мобилизация во Львове - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Кадр видео из соцсетей
Принудительная мобилизация во Львове. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава комитета Верховной рады по информационной политике Никита Потураев утверждает, что почти все видеозаписи, свидетельствующие о силовом характере мобилизации на Украине, являются фальшивыми.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, вызванной нехваткой личного состава в войсках. В этих записях представители военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая и применяя к ним силу.
«

"Не так давно общественные организации, занимающиеся мониторингом информационного пространства, с использованием искусственного интеллекта проанализировали огромный массив видео о ТЦК (военкоматах – ред.), которые продолжают гулять по соцсетям. И выяснилось, что почти все такие видео - подделка... То есть либо сняты не в Украине, либо вообще созданы с помощью искусственного интеллекта", - приводит слова Потураева агентство УНИАН.

При этом парламентарий не привел никаких доказательств своим утверждениям.
Со своей стороны, уполномоченный Рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее констатировал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, эти сотрудники злоупотребляют полномочиями, избивая сограждан, сбивая их машинами и даже провоцируя ДТП.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
Мобилизация на Украине превратилась в охоту, заявили в Раде
10 июля, 18:53
 
