В Раде назвали почти все видео о силовой мобилизации на Украине фальшивыми

"Не так давно общественные организации, занимающиеся мониторингом информационного пространства, с использованием искусственного интеллекта проанализировали огромный массив видео о ТЦК (военкоматах – ред.), которые продолжают гулять по соцсетям. И выяснилось, что почти все такие видео - подделка... То есть либо сняты не в Украине, либо вообще созданы с помощью искусственного интеллекта", - приводит слова Потураева агентство УНИАН.