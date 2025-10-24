Рейтинг@Mail.ru
Белоусову представили наземный робот с FPV-дронами - РИА Новости, 24.10.2025
11:03 24.10.2025
Белоусову представили наземный робот с FPV-дронами
2025-10-24T11:03:00+03:00
2025-10-24T11:03:00+03:00
Андрей Белоусов. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Командование "Южной" группировки войск представило министру обороны РФ Андрею Белоусову наземную робототехническую платформу с ударными FPV-дронами, которая разработана специалистами группировки, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
Белоусов проинспектировал "Южную" группировку войск.
"Министру обороны РФ была представлена разработанная специалистами "Южной" группировки войск наземная робототехническая платформа для доставки дронов, которая несет на себе несколько ударных FPV-дронов и один разведывательный беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.
Платформа способна самостоятельно передвигаться на несколько километров, а также имеет стационарные зарядные устройства для БПЛА, что увеличивает автономность данного комплекса.
