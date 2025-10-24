Белоусову представили наземный робот с FPV-дронами

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Командование "Южной" группировки войск представило министру обороны РФ Андрею Белоусову наземную робототехническую платформу с ударными FPV-дронами, которая разработана специалистами группировки, сообщает в пятницу Минобороны РФ.

Платформа способна самостоятельно передвигаться на несколько километров, а также имеет стационарные зарядные устройства для БПЛА, что увеличивает автономность данного комплекса.