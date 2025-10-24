https://ria.ru/20251024/minoborony-2050291486.html
Белоусову представили наземный робот с FPV-дронами
Белоусову представили наземный робот с FPV-дронами - РИА Новости, 24.10.2025
Белоусову представили наземный робот с FPV-дронами
Командование "Южной" группировки войск представило министру обороны РФ Андрею Белоусову наземную робототехническую платформу с ударными FPV-дронами, которая... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T11:03:00+03:00
2025-10-24T11:03:00+03:00
2025-10-24T11:03:00+03:00
безопасность
россия
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047240563_821:418:2538:1384_1920x0_80_0_0_bff84e90915b28a51969df819da8d25c.jpg
https://ria.ru/20251024/plan-2050286442.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/09/2047240563_279:0:2768:1867_1920x0_80_0_0_2bffbfdfe9854bb45e85e350ee2b151a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, андрей белоусов
Безопасность, Россия, Андрей Белоусов
Белоусову представили наземный робот с FPV-дронами
МО РФ: "Южная" группировка представила Белоусову наземный робот с FPV-дронами
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Командование "Южной" группировки войск представило министру обороны РФ Андрею Белоусову наземную робототехническую платформу с ударными FPV-дронами, которая разработана специалистами группировки, сообщает в пятницу Минобороны РФ.
Белоусов проинспектировал "Южную" группировку войск.
"Министру обороны РФ
была представлена разработанная специалистами "Южной" группировки войск наземная робототехническая платформа для доставки дронов, которая несет на себе несколько ударных FPV-дронов и один разведывательный беспилотный летательный аппарат", - говорится в сообщении.
Платформа способна самостоятельно передвигаться на несколько километров, а также имеет стационарные зарядные устройства для БПЛА, что увеличивает автономность данного комплекса.