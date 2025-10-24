Рейтинг@Mail.ru
Марочко назвал освобождение Дроновки шагом к окружению Северска - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:26 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/marochko-2050454279.html
Марочко назвал освобождение Дроновки шагом к окружению Северска
Марочко назвал освобождение Дроновки шагом к окружению Северска - РИА Новости, 24.10.2025
Марочко назвал освобождение Дроновки шагом к окружению Северска
Освобождение Дроновки в ДНР – это еще один шаг к окружению Северска, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T18:26:00+03:00
2025-10-24T18:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
северск
красный лиман
донецкая народная республика
андрей марочко
андрей белоусов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_615:149:2966:1471_1920x0_80_0_0_e939715fecf8c9528cf22c863a126d59.jpg
https://ria.ru/20251024/nato-2050370145.html
северск
красный лиман
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0a/1908722767_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_770dab6ba4889ceaf498df35b01b1764.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
северск, красный лиман, донецкая народная республика, андрей марочко, андрей белоусов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Северск, Красный Лиман, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Андрей Белоусов, Вооруженные силы Украины
Марочко назвал освобождение Дроновки шагом к окружению Северска

Марочко назвал освобождение Дроновки в ДНР шагом к окружению Северска

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Освобождение Дроновки в ДНР – это еще один шаг к окружению Северска, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.
Минобороны РФ в пятницу сообщило, что "Южная" группировка освободила населенный пункт Дроновка в ДНР, министру обороны РФ Андрею Белоусову доложил об этом ее командующий.
"Освобождение Дроновки - еще один шаг к окружению Северска. Дроновка располагается на берегу Северского Донца. Рядом с ней расположен железнодорожный мост, который соединяет Северск и Красный Лиман. Теперь по этому маршруту невозможно перебрасывать подкрепления в Северск", - сообщил эксперт со ссылкой на свои источники.
Марочко отметил, что российская армия теперь стоит всего в четырех километрах от ключевой трассы, по которой группировка ВСУ в Северске получала снабжение - это дорога Северск - Закотное - Красный Лиман.
"Уже сейчас все пути снабжения украинской группировки в Северске находятся под огневым контролем российской армии. Как только дорога на Северск - Закотное - Красный Лиман будет физически перерезана в районе населенного пункта Платоновка, можно будет говорить об оперативном окружении Северска", - добавил он.
Флаги Украины и НАТО в штаб-квартире НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
"Есть прецедент": в США раскрыли, что НАТО сделает с Украиной
Вчера, 14:24
 
Специальная военная операция на УкраинеСеверскКрасный ЛиманДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоАндрей БелоусовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала