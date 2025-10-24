Марочко назвал освобождение Дроновки шагом к окружению Северска

ЛУГАНСК, 24 окт - РИА Новости. Освобождение Дроновки в ДНР – это еще один шаг к окружению Северска, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

"Уже сейчас все пути снабжения украинской группировки в Северске находятся под огневым контролем российской армии. Как только дорога на Северск - Закотное - Красный Лиман будет физически перерезана в районе населенного пункта Платоновка, можно будет говорить об оперативном окружении Северска", - добавил он.