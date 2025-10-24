https://ria.ru/20251024/marochko-2050454279.html
Марочко назвал освобождение Дроновки шагом к окружению Северска
Марочко назвал освобождение Дроновки шагом к окружению Северска - РИА Новости, 24.10.2025
Марочко назвал освобождение Дроновки шагом к окружению Северска
Освобождение Дроновки в ДНР – это еще один шаг к окружению Северска, сообщил РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко. РИА Новости, 24.10.2025
специальная военная операция на украине
северск
красный лиман
донецкая народная республика
андрей марочко
андрей белоусов
вооруженные силы украины
северск
красный лиман
донецкая народная республика
Марочко назвал освобождение Дроновки шагом к окружению Северска
Марочко назвал освобождение Дроновки в ДНР шагом к окружению Северска