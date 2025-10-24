Почти все члены ЕС и НАТО сплотились против России, заявил Лавров

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Почти все члены Евросоюза и НАТО сплотились для нанесения стратегического поражения России, развязав против Москвы войну через нацистский режим в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Его видеообращение было показано в ходе церемонии открытия VIII Глобального форума молодых дипломатов.

Как отметил министр, нынешний год проходит под знаком 80-летия победы во Второй мировой и Великой Отечественной войнах и 80-летия создания ООН . Значимость этих эпохальных событий для всего послевоенного миропорядка невозможно переоценить, указал Лавров

"Наша страна внесла решающий вклад в разгром нацистской Германии , которая объединила под своими знаменами со свастикой практически всю тогдашнюю Европу . Об этом важно не забывать сегодня, когда из Берлина раздаются безответственные призывы вновь сделать немецкую армию сильнейшей на континенте, и когда почти все члены Евросоюза и НАТО опять сплотились для нанесения стратегического поражения нашей стране, развязав против России войну через нацистский режим, который был незаконно приведен к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года" , - сказал он.

Со своей стороны Российская Федерация, один из постоянных членов Совета безопасности ООН, крупнейшая евразийская держава, в полной мере осознает свою особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, указал министр.