Почти все члены ЕС и НАТО сплотились против России, заявил Лавров
24.10.2025
Почти все члены ЕС и НАТО сплотились против России, заявил Лавров
Почти все члены Евросоюза и НАТО сплотились для нанесения стратегического поражения России, развязав против Москвы войну через нацистский режим в Киеве, заявил
2025-10-24T12:02:00+03:00
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Почти все члены Евросоюза и НАТО сплотились для нанесения стратегического поражения России, развязав против Москвы войну через нацистский режим в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Его видеообращение было показано в ходе церемонии открытия VIII Глобального форума молодых дипломатов.
Как отметил министр, нынешний год проходит под знаком 80-летия победы во Второй мировой и Великой Отечественной войнах и 80-летия создания ООН
. Значимость этих эпохальных событий для всего послевоенного миропорядка невозможно переоценить, указал Лавров
.
"Наша страна внесла решающий вклад в разгром нацистской Германии
, которая объединила под своими знаменами со свастикой практически всю тогдашнюю Европу
. Об этом важно не забывать сегодня, когда из Берлина
раздаются безответственные призывы вновь сделать немецкую армию сильнейшей на континенте, и когда почти все члены Евросоюза и НАТО
опять сплотились для нанесения стратегического поражения нашей стране, развязав против России
войну через нацистский режим, который был незаконно приведен к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года" , - сказал он.
Со своей стороны Российская Федерация, один из постоянных членов Совета безопасности ООН, крупнейшая евразийская держава, в полной мере осознает свою особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, указал министр.
Россия продолжает энергично работать над формированием более справедливого мироустройства, который должен опираться на принципы Устава ООН и учитывать все культурно-цивилизационное многообразие мира, подчеркнул министр.