Почти все члены ЕС и НАТО сплотились против России, заявил Лавров - РИА Новости, 24.10.2025
12:02 24.10.2025
Почти все члены ЕС и НАТО сплотились против России, заявил Лавров
в мире
россия
москва
киев
сергей лавров
оон
нато
в мире, россия, москва, киев, сергей лавров, оон, нато
В мире, Россия, Москва, Киев, Сергей Лавров, ООН, НАТО
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Почти все члены Евросоюза и НАТО сплотились для нанесения стратегического поражения России, развязав против Москвы войну через нацистский режим в Киеве, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Его видеообращение было показано в ходе церемонии открытия VIII Глобального форума молодых дипломатов.
Как отметил министр, нынешний год проходит под знаком 80-летия победы во Второй мировой и Великой Отечественной войнах и 80-летия создания ООН. Значимость этих эпохальных событий для всего послевоенного миропорядка невозможно переоценить, указал Лавров.
"Наша страна внесла решающий вклад в разгром нацистской Германии, которая объединила под своими знаменами со свастикой практически всю тогдашнюю Европу. Об этом важно не забывать сегодня, когда из Берлина раздаются безответственные призывы вновь сделать немецкую армию сильнейшей на континенте, и когда почти все члены Евросоюза и НАТО опять сплотились для нанесения стратегического поражения нашей стране, развязав против России войну через нацистский режим, который был незаконно приведен к власти в результате госпереворота в феврале 2014 года" , - сказал он.
Со своей стороны Российская Федерация, один из постоянных членов Совета безопасности ООН, крупнейшая евразийская держава, в полной мере осознает свою особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, указал министр.
Россия продолжает энергично работать над формированием более справедливого мироустройства, который должен опираться на принципы Устава ООН и учитывать все культурно-цивилизационное многообразие мира, подчеркнул министр.
