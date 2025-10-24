РЭЦ с партнерами запустит лабораторию по разработке визуального кода

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ) в партнерстве с университетом креативных индустрий Universal University и при участии брендингового агентства Depot запускают лабораторию по брендингу "НХП: визуальный код программы "Сделано в России", сообщает центр.

"Период проведения мероприятия: 12-13 ноября 2025 года. Цель – разработка концепций единого визуального стиля для национального бренда "Сделано в России", основанного на уникальности народных художественных промыслов", - говорится в сообщении.

В течение двух дней ведущие дизайнеры, брендинговые агентства и эксперты в области НХП будут работать над образами и визуальными решениями, которые помогут усилить идентичность бренда "Сделано в России" во всех сферах экспортных направлений.

"У нас возникла идея собрать дизайнеров и брендинговые агентства для совместной работы над концепцией современной визуальной системы бренда "Сделано в России". Самое важное при этом – отразить самобытность, уникальность и вместе с тем единство нашей культуры и ее многообразия. Ведь экспорт – это в том числе и межкультурная интеграция. Поэтому в основу визуальной концепции лягут наши народные художественные промыслы. Тогда же мы и отберем победителей, которые в буквальном смысле "окрасят" и визуально наполнят нашими смыслами и ценностями национальный бренд. Именно в таком "обличии" он продолжит собирать и продвигать под своим зонтиком продукцию российских производителей в 2026 году. Приглашаем присоединяться представителей креативных и творческих индустрий к этой работе 12-13 ноября!", – рассказала генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.

Библиотека паттернов мягкой силы может быть использована для различных форматов офлайн- и онлайн-мероприятий программы, а также для нанесения паттернов на мерч и бизнес-подарки.

"Создание сильного визуального языка для бренда "Сделано в России" – это важный шаг к тому, чтобы отечественные товары узнавали во всем мире. У нас есть мощная основа для этого: творческие индустрии в России сегодня – это динамично растущая отрасль. По итогам прошлого года их доля в ВВП страны составила 4,1%, что уже выше общемирового показателя. Каждая из 16 креативных индустрий в России обладает огромным потенциалом для экспорта. Это не только развитие конкуренции, но и возможность для международного партнерства, укрепления доверия между странами. Через взаимопроникновение культур мы доносим до мира свой культурный код и свою самобытность. Совместная лаборатория по брендингу с РЭЦ и креативным сообществом поможет найти те ключевые образы, которые сделают российские бренды еще более узнаваемыми", – отметила управляющий партнер университета креативных индустрий Universal University Екатерина Черкес-заде.

"Потенциал отечественных экспертов в области бренд-дизайна уже давно признан на самом высоком мировом уровне. Мы завоевали высшие награды всех авторитетных конкурсов и фестивалей. Это дорогого стоит. Международные составы жюри за последние десятилетия щедро отсыпали российским дизайнерам золотых и платиновых медалей. И сейчас настало время реализовать этот ресурс на благо укрепления репутации нашей страны. Российские продукты за рубежом должны конкурировать не только своим безупречным качеством, но и силой отечественных брендов – главным активом современной экономики! С этой целью и запускается лаборатория по разработке визуального кода бренда "Сделано в России", – подчеркнул управляющий партнер брендингового агентства Depot Алексей Андреев.