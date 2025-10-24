Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
09:53 24.10.2025 (обновлено: 10:54 24.10.2025)
Все пострадавшие при ударе ВСУ по Красногорску находятся в сознании
Все пострадавшие при ударе ВСУ по Красногорску находятся в сознании

© Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПоследствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске
Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Все пострадавшие после атаки БПЛА в Красногорске находятся в сознании, за их состоянием внимательно следят медики, сообщил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пять человек пострадали при атаке дрона на дом в ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске.
"Все в сознании, за состоянием пациентов внимательно следят медики", - написал Волков в своем Telegram-канале.

Глава округа сообщил, что в детском клиническом Центре имени Рошаля он навестил одного из пострадавших - маленького Богдана, рядом с которым в палате находится его бабушка.
"Настоящий боец — держится стойко, уже думает об уроках", - отметил Волков.
Также он побывал в Красногорской больнице, где находятся пострадавшие взрослые.
"Маме Юлии передал привет от Богдана и показал видео с сыном. Врачи делают все возможное, помощь оказывается в полном объеме", - написал Волков.
Появились кадры с места ЧП в Красногорске
