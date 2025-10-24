Последствия попадания БПЛА в жилой дом в подмосковном Красногорске

Все пострадавшие при ударе ВСУ по Красногорску находятся в сознании

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Все пострадавшие после атаки БПЛА в Красногорске находятся в сознании, за их состоянием внимательно следят медики, сообщил глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков.

« "Все в сознании, за состоянием пациентов внимательно следят медики", - написал Волков в своем Telegram-канале.

Глава округа сообщил, что в детском клиническом Центре имени Рошаля он навестил одного из пострадавших - маленького Богдана, рядом с которым в палате находится его бабушка.

"Настоящий боец — держится стойко, уже думает об уроках", - отметил Волков.

Также он побывал в Красногорской больнице, где находятся пострадавшие взрослые.