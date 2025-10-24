Рейтинг@Mail.ru
Появились кадры с места ЧП в Красногорске - РИА Новости, 24.10.2025
09:05 24.10.2025 (обновлено: 09:08 24.10.2025)
Появились кадры с места ЧП в Красногорске
Обстановка рядом с жилым домом в подмосковном Красногорске, где при атаке БПЛА пострадали пять человек, передает в пятницу...
ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске, где от дрона ВСУ пострадали пять человек
РИА Новости публикует видео с места ЧП в Красногорске, где от дрона ВСУ пострадали 5 человек. Как передает корреспондент агентства, обстановка рядом с жилым домом спокойная, на месте дежурит полиция.
происшествия, красногорск, московская область (подмосковье), андрей воробьев
Происшествия, Красногорск, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев
КРАСНОГОРСК, 24 окт - РИА Новости. Обстановка рядом с жилым домом в подмосковном Красногорске, где при атаке БПЛА пострадали пять человек, спокойная, на месте дежурит полиция, передает в пятницу корреспондент РИА Новости с места происшествия.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что пять человек пострадали при атаке дрона на дом в ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске. Как уточнили в областной прокуратуре, среди пострадавших есть малолетний ребенок. Самостоятельно эвакуировались 70 человек. На месте происшествия развернут оперштаб.
На уровне 14-го этажа на фасаде здания видны повреждения: выбиты оконная рама, часть стены по ее периметру и внешняя обшивка. Во дворе на земле разбросаны элементы обшивки фасада.
Проход к жилому дому огорожен лентой, во дворе дежурят автомобили полиции.
Жилой дом в Красногорске атаковал дрон
