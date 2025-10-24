https://ria.ru/20251024/krasnogorsk-2050269922.html
Появились кадры с места ЧП в Красногорске
Появились кадры с места ЧП в Красногорске
Обстановка рядом с жилым домом в подмосковном Красногорске, где при атаке БПЛА пострадали пять человек, спокойная, на месте дежурит полиция, передает в пятницу... РИА Новости, 24.10.2025
ЖК "Изумрудные холмы" в Красногорске, где от дрона ВСУ пострадали пять человек
РИА Новости публикует видео с места ЧП в Красногорске, где от дрона ВСУ пострадали 5 человек. Как передает корреспондент агентства, обстановка рядом с жилым домом спокойная, на месте дежурит полиция.
Появились кадры с места ЧП в Красногорске
Опубликовано видео с места ЧП в Красногорске, где от дрона пострадали 5 человек