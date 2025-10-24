Рейтинг@Mail.ru
Киселева: в компетенции "Эстетическая косметология" важен не только итог
18:19 24.10.2025
Киселева: в компетенции "Эстетическая косметология" важен не только итог
Киселева: в компетенции "Эстетическая косметология" важен не только итог
Киселева: в компетенции "Эстетическая косметология" важен не только итог

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Особенность "Эстетической косметологии" на чемпионате "Профессионалы" состоит в том, что оценивается не только результат работы, но и весь процесс, сообщила главный эксперт компетенции Виктория Киселева.
Финал мероприятия стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября.
"Особенность компетенции состоит в том, что оценивается не только результат работы, но и весь процесс — от начала и до самого конца: как мастер наносит маску, делает массаж, общается с клиентом, соблюдает ли требования техники безопасности и эргономики. Оценивается даже то, улыбается он или нет — доброжелательность очень важна", — приводит пресс-служба Института развития профессионального образования слова Киселева.
По ее словам, одним из самых зрелищных этапов соревнований станет испытание "Колорит родного края".
Перспективы финалистов весьма широки: от карьеры ведущего мастера и сотрудничества с косметическими компаниями до открытия собственного салона красоты.
Чемпионат "Профессионалы" — соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по наиболее востребованным экономикой компетенциям.
Финал чемпионата в 2025 году проходит в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге представлены сферами образования, медицины, сервиса, производства и инженерных технологий.
Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.
Чемпионат "Профессионалы" организован Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.
 
