Киселева: в компетенции "Эстетическая косметология" важен не только итог

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Особенность "Эстетической косметологии" на чемпионате "Профессионалы" состоит в том, что оценивается не только результат работы, но и весь процесс, сообщила главный эксперт компетенции Виктория Киселева.

Финал мероприятия стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября.

"Особенность компетенции состоит в том, что оценивается не только результат работы, но и весь процесс — от начала и до самого конца: как мастер наносит маску, делает массаж, общается с клиентом, соблюдает ли требования техники безопасности и эргономики. Оценивается даже то, улыбается он или нет — доброжелательность очень важна", — приводит пресс-служба Института развития профессионального образования слова Киселева.

По ее словам, одним из самых зрелищных этапов соревнований станет испытание "Колорит родного края".

Перспективы финалистов весьма широки: от карьеры ведущего мастера и сотрудничества с косметическими компаниями до открытия собственного салона красоты.

Чемпионат "Профессионалы" — соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по наиболее востребованным экономикой компетенциям.

Финал чемпионата в 2025 году проходит в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге представлены сферами образования, медицины, сервиса, производства и инженерных технологий.

Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.