https://ria.ru/20251024/kosmetologiya-2050452166.html
Киселева: в компетенции "Эстетическая косметология" важен не только итог
Киселева: в компетенции "Эстетическая косметология" важен не только итог - РИА Новости, 24.10.2025
Киселева: в компетенции "Эстетическая косметология" важен не только итог
Особенность "Эстетической косметологии" на чемпионате "Профессионалы" состоит в том, что оценивается не только результат работы, но и весь процесс, сообщила... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T18:19:00+03:00
2025-10-24T18:19:00+03:00
2025-10-24T18:19:00+03:00
профессионалы. сделано в россии
чемпионат «профессионалы»
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050449325_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_59d206193cdb40116b9712a5e0bc4d86.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050449325_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_629edc08b2594d8af7aae0f002a5d815.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чемпионат «профессионалы»
Профессионалы. Сделано в России, Чемпионат «Профессионалы»
Киселева: в компетенции "Эстетическая косметология" важен не только итог
Киселева: в "Эстетической косметологии" важен не только результат, но и процесс
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Особенность "Эстетической косметологии" на чемпионате "Профессионалы" состоит в том, что оценивается не только результат работы, но и весь процесс, сообщила главный эксперт компетенции Виктория Киселева.
Финал мероприятия стартует в Санкт-Петербурге 29 ноября.
"Особенность компетенции состоит в том, что оценивается не только результат работы, но и весь процесс — от начала и до самого конца: как мастер наносит маску, делает массаж, общается с клиентом, соблюдает ли требования техники безопасности и эргономики. Оценивается даже то, улыбается он или нет — доброжелательность очень важна", — приводит пресс-служба Института развития профессионального образования слова Киселева.
По ее словам, одним из самых зрелищных этапов соревнований станет испытание "Колорит родного края".
Перспективы финалистов весьма широки: от карьеры ведущего мастера и сотрудничества с косметическими компаниями до открытия собственного салона красоты.
Чемпионат "Профессионалы" — соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится в рамках Всероссийского чемпионатного движения по наиболее востребованным экономикой компетенциям.
Финал чемпионата в 2025 году проходит в трех городах: Нижнем Новгороде, Калуге и Санкт-Петербурге. Компетенции финала в Санкт-Петербурге представлены сферами образования, медицины, сервиса, производства и инженерных технологий.
Победители и призеры финала, а также их наставники получат премии от 100 до 300 тысяч рублей в зависимости от занятого места.
Чемпионат "Профессионалы" организован Минпросвещения России в рамках федерального проекта "Профессионалитет" нацпроекта "Молодежь и дети". Федеральный оператор — Институт развития профессионального образования.