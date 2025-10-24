https://ria.ru/20251024/kontseptsija-2050345295.html
В РПЦ призвали создать новую концепцию семьи
Россия нуждается в новой концепции семьи, не схожей с той, которая была в XIX веке, заявил на форуме "Отцы за жизнь" в пятницу зампред Синодального отдела по... РИА Новости, 24.10.2025
В РПЦ призвали создать новую концепцию семьи
Синодальный отдел РПЦ призвал создать новую концепцию семьи
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия нуждается в новой концепции семьи, не схожей с той, которая была в XIX веке, заявил на форуме "Отцы за жизнь" в пятницу зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.
"Нам нужна новая концепция семьи, которая не является концепцией семьи XIX века. Я не буду вдаваться в подробности, но думаю, что любому историку, любому социологу понятно, что аграрная Россия
которая существовала в те времена, которые мы любим идеализировать, строилась в том числе на том, что многодетность является конкурентным преимуществом. Семья, в которой было много детей, много работников, являлась конкурентной по отношению к другим семьям… Конечно, мы с большим уважением относимся к семьям, которые существовали в те годы. Это было жертвенное и ответственное служение. Но мы сейчас живем, мы должны быть тут откровенны и не строить воздушных замков", – сказал он на пленарном заседании.
Даже в XIX веке, когда в мире началась урбанизация, города, как и в наше время, были реципиентами людей, считает Кипшидзе
.
"Мне кажется, что не было бы такого города и в XIX веке в России, и в XX, и сейчас в XXI, который мог бы самовоспроизводиться. Городская жизнь, к сожалению, пока не демонстрирует способности к воспроизводству населения. Это печальная реальность, мы должны ее осознавать, мы должны ее принимать во внимание", – заключил он.