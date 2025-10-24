В РПЦ призвали создать новую концепцию семьи

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия нуждается в новой концепции семьи, не схожей с той, которая была в XIX веке, заявил на форуме "Отцы за жизнь" в пятницу зампред Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

"Мне кажется, что не было бы такого города и в XIX веке в России, и в XX, и сейчас в XXI, который мог бы самовоспроизводиться. Городская жизнь, к сожалению, пока не демонстрирует способности к воспроизводству населения. Это печальная реальность, мы должны ее осознавать, мы должны ее принимать во внимание", – заключил он.