На Brand Analytics Conference 2025 расскажут об аналитике соцмедиа

МОСКВА, 24 окт – компания Brand Analytics. Какие социальные сети выбирают россияне, как компании используют аналитику соцмедиа и что ждет рынок цифровых коммуникаций — ответы на эти вопросы представят на Brand Analytics Conference 2025, которая пройдет 5 ноября в Москве в Цифровом деловом пространстве.

Откроет конференцию ключевое исследование "Соцсети России 2025: цифры и тренды" — масштабный обзор от Brand Analytics, определяющий реальную картину популярности социальных платформ и изменений медиапотребления. Данные исследования ежегодно становятся отраслевым ориентиром для бизнеса, агентств и государственных структур при разработке коммуникационных стратегий. Представители российских платформ дополнят цифры Brand Analytics своими наблюдениями о поведении пользователей, форматах контента и тенденциях развития соцмедиа.

На конференции будет впервые представлена карта индустрии "Аналитика соцмедиа", подготовленная компанией Net.Works. Документ основан на опросном исследовании и показывает, как компании разных масштабов — от малого бизнеса до корпораций — применяют аналитику соцмедиа в маркетинге, PR, управлении HR-брендом и репутацией. Карта отражает зрелость отрасли и демонстрирует, как меняется роль аналитики в принятии управленческих решений. Команда "Сбера" поделится своей историей внедрения аналитики соцмедиа в структуры банка, в каких департаментах и для каких задач аналитика соцмедиа используется сегодня.

В этом году конференция станет и площадкой для презентации ключевых технологических инструментов в России — нового ИИ-функционала системы Brand Analytics и системы "Тренд Детектор". "Тренд Детектор Потоки", одна из частей системы, анализирует информационный фон без привязки к конкретным объектам мониторинга, находя только набирающие силу обсуждения и нарративы в медиапространстве. А "Тренд Детектор Исследования" автоматизирует глубокие аналитические исследования, выполняя работу целой команды аналитиков в сжатые сроки. Это уникальное ИИ-решение класса Deep Research для анализа наиболее полного массива данных соцмедиа и СМИ, к которому не имеют доступ другие ИИ-модели.

Отдельный блок конференции будет посвящен мем-маркетингу — феномену, который давно вышел за рамки развлечения и стал эффективным инструментом коммуникации и построения лояльности аудитории. Лучшие эксперты по мемам расскажут, как использовать этот язык для общения с поколениями зумеров и альфы, и как превращать вирусность в бизнес-результат.

В фокусе конференции также — работа бизнеса в эпоху сжатия экономики. Участники узнают, как в новых условиях использовать аналитику соцмедиа с максимальной эффективностью. Эксперты рынка представят готовые кейсы и дадут практические рекомендации по работе с аналитикой соцмедиа в таких направлениях, как коммуникации, маркетинг, управление HR-брендом, управление репутацией, госкоммуникации. Победители и призеры конкурса кейсов по аналитике соцмедиа "Хрустальный шар" представят свои бизнес-истории. Участники смогут посетить практические мастер-классы, поработать в системе с живыми данными и получить реальный опыт подготовки с нуля аналитических отчетов. По итогам обучения участники получат дипломы.

Среди спикеров и экспертов конференции — представители "Сбера", Wildberries, Ozon, "МТС AdTech", "Билайна", PR News, "ОТП Банка", "Русала", "Яндекса", СДЭК и других компаний. Конференция завершится церемонией награждения победителей конкурса "Хрустальный шар" и нетворкингом.

Дата проведения – 5 ноября 2025 года.

Место проведения – Цифровое деловое пространство.

Адрес: Москва, улица Покровка, 47.