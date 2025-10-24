https://ria.ru/20251024/knyazhevskaya-2050144447.html
Княжевская: в Гольянове реконструируют воздушные ЛЭП
Княжевская: в Гольянове реконструируют воздушные ЛЭП
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Для реконструкции воздушных линий электропередачи (ЛЭП) в московском районе Гольяново Москомархитектура утвердила проект планировки территории площадью 3,55 гектара, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская.
"В рамках проекта планировки территории предусмотрели реконструкцию кабельно-воздушных линий электропередачи напряжением 220 киловольт общей протяженностью 4,8 километра. Площадь проектируемой территории составляет 3,55 гектара", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.
Как указывается в сообщении, в рамках реконструкции специалисты компании "Россети Московский регион" заменят маслонаполненные кабельные ЛЭП на современные – с изоляцией из сшитого полиэтилена.