Княжевская: в Гольянове реконструируют воздушные ЛЭП

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Для реконструкции воздушных линий электропередачи (ЛЭП) в московском районе Гольяново Москомархитектура утвердила проект планировки территории площадью 3,55 гектара, сообщила глава ведомства Юлиана Княжевская.

"В рамках проекта планировки территории предусмотрели реконструкцию кабельно-воздушных линий электропередачи напряжением 220 киловольт общей протяженностью 4,8 километра. Площадь проектируемой территории составляет 3,55 гектара", – приводит ее слова пресс-служба Москомархитектуры.

Как указывается в сообщении, в рамках реконструкции специалисты компании "Россети Московский регион" заменят маслонаполненные кабельные ЛЭП на современные – с изоляцией из сшитого полиэтилена.