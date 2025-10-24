Рейтинг@Mail.ru
Киргизия призвала ЕС провести независимый аудит по санкциям - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/kirgizija-2050301108.html
Киргизия призвала ЕС провести независимый аудит по санкциям
Киргизия призвала ЕС провести независимый аудит по санкциям - РИА Новости, 24.10.2025
Киргизия призвала ЕС провести независимый аудит по санкциям
МИД Киргизии призывает Евросоюз провести независимый аудит и подтвердить факты обхода санкций со стороны киргизских компаний, соответствующее сообщение... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T11:51:00+03:00
2025-10-24T11:51:00+03:00
экономика
киргизия
россия
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71761/92/717619283_0:154:3093:1894_1920x0_80_0_0_6a2d63d69171a855f07a152b1d238716.jpg
https://ria.ru/20240907/kirgiziya-1971255789.html
киргизия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/71761/92/717619283_182:0:2913:2048_1920x0_80_0_0_64c79b19eb58fbfd58b0adcfe2680a0f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, киргизия, россия, евросоюз
Экономика, Киргизия, Россия, Евросоюз
Киргизия призвала ЕС провести независимый аудит по санкциям

МИД Киргизии призвал ЕС подтвердить факты обхода санкций киргизскими компаниями

© РИА Новости / Алексей Ничукин | Перейти в медиабанкФлаг Киргизии
Флаг Киргизии - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Алексей Ничукин
Перейти в медиабанк
Флаг Киргизии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БИШКЕК, 24 окт – РИА Новости. МИД Киргизии призывает Евросоюз провести независимый аудит и подтвердить факты обхода санкций со стороны киргизских компаний, соответствующее сообщение опубликовала в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
В последний санкционный пакет Евросоюза попали два банка из Киргизии: "Толубай" и "Евразийский сберегательный банк" и две частных компании. По версии европейцев, они помогали России в обходе финансовых санкций.
"Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выражает сожаление по поводу включения юридических лиц Кыргызской Республики в санкционный список Европейского Союза. Кыргызская Республика строго соблюдает свои международные обязательства, ведет открытый и конструктивный диалог с партнерами в Европейском Союзе, направленный на совместное предотвращение рисков, связанных с возможным обходом санкционных ограничений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Киргизия готова к равному, взаимоуважительному и доверительному партнерству с ЕС и его членами. Такой подход, считают в МИД, позволит достичь больше взаимовыгодных целей, в отличии от одностороннего санкционного давления.
"Кыргызская Республика официально приглашает Европейский Союз инициировать проведение независимого, международно признанного аудита для проверки фактических обстоятельств и подтверждения того, что любые рассматриваемые ограничительные меры основаны на достоверных и проверенных данных. Кыргызская сторона предлагает учредить специализированную совместную техническую рабочую группу Кыргызстан - Европейский Союз, которая будет проводить регулярный обмен данными, мониторинг транзакций и совместную оценку рисков", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Вид на Бишкек - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Министр: платежи через Киргизию продолжаются, только по новому порядку
7 сентября 2024, 13:15
 
ЭкономикаКиргизияРоссияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала