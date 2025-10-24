https://ria.ru/20251024/kirgizija-2050301108.html
Киргизия призвала ЕС провести независимый аудит по санкциям
МИД Киргизии призывает Евросоюз провести независимый аудит и подтвердить факты обхода санкций со стороны киргизских компаний, соответствующее сообщение... РИА Новости, 24.10.2025
экономика
МИД Киргизии призвал ЕС подтвердить факты обхода санкций киргизскими компаниями
БИШКЕК, 24 окт – РИА Новости. МИД Киргизии призывает Евросоюз провести независимый аудит и подтвердить факты обхода санкций со стороны киргизских компаний, соответствующее сообщение опубликовала в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.
В последний санкционный пакет Евросоюза попали два банка из Киргизии
: "Толубай" и "Евразийский сберегательный банк" и две частных компании. По версии европейцев, они помогали России
в обходе финансовых санкций.
"Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выражает сожаление по поводу включения юридических лиц Кыргызской Республики в санкционный список Европейского Союза. Кыргызская Республика строго соблюдает свои международные обязательства, ведет открытый и конструктивный диалог с партнерами в Европейском Союзе, направленный на совместное предотвращение рисков, связанных с возможным обходом санкционных ограничений", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Киргизия готова к равному, взаимоуважительному и доверительному партнерству с ЕС
и его членами. Такой подход, считают в МИД, позволит достичь больше взаимовыгодных целей, в отличии от одностороннего санкционного давления.
"Кыргызская Республика официально приглашает Европейский Союз инициировать проведение независимого, международно признанного аудита для проверки фактических обстоятельств и подтверждения того, что любые рассматриваемые ограничительные меры основаны на достоверных и проверенных данных. Кыргызская сторона предлагает учредить специализированную совместную техническую рабочую группу Кыргызстан - Европейский Союз, которая будет проводить регулярный обмен данными, мониторинг транзакций и совместную оценку рисков", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.