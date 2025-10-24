Киргизия призвала ЕС провести независимый аудит по санкциям

БИШКЕК, 24 окт – РИА Новости. МИД Киргизии призывает Евросоюз провести независимый аудит и подтвердить факты обхода санкций со стороны киргизских компаний, соответствующее сообщение опубликовала в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства республики.

В последний санкционный пакет Евросоюза попали два банка из Киргизии : "Толубай" и "Евразийский сберегательный банк" и две частных компании. По версии европейцев, они помогали России в обходе финансовых санкций.

"Министерство иностранных дел Кыргызской Республики выражает сожаление по поводу включения юридических лиц Кыргызской Республики в санкционный список Европейского Союза. Кыргызская Республика строго соблюдает свои международные обязательства, ведет открытый и конструктивный диалог с партнерами в Европейском Союзе, направленный на совместное предотвращение рисков, связанных с возможным обходом санкционных ограничений", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Киргизия готова к равному, взаимоуважительному и доверительному партнерству с ЕС и его членами. Такой подход, считают в МИД, позволит достичь больше взаимовыгодных целей, в отличии от одностороннего санкционного давления.