Православные храмы Мадагаскара в безопасности, заявил местный клирик РПЦ

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Православные храмы на Мадагаскаре находятся в безопасности, несмотря на трудную политическую ситуацию на острове, у протестующих нет гнева на христианство, рассказал РИА Новости мадагаскарский священник патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви (РПЦ) иерей Василий Рандрианаиво.

Ранее французское христианское издание Tribune chretienne сообщило о разгроме в столице Мадагаскара Антананариву библейского общества, в ходе которого, по информации издания, произошел пожар и были уничтожены тысячи экземпляров Библии.

"Мадагаскар в целом – в трудной политической ситуации. Что до ситуации православной Церкви на Мадагаскаре, то мы в безопасности. Разгром Библейского общества произошел из-за недовольства людей президентом, а не христианской верой", – сообщил иерей Василий в беседе с агентством.

Он отметил, что многие в стране воспринимают происходящие политические события как шаг к концу неоколониального господства Франции на острове.

Протесты против отключений воды и электричества на Мадагаскаре начались 25 сентября. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. В ходе разгона протестующих погибли несколько человек. Спустя несколько дней тысячи молодых граждан Мадагаскара вышли на улицы с призывами к отставке президента Андри Радзуэлины. В столкновениях с сотрудниками сил безопасности более 100 манифестантов получили ранения. По данным ООН, в ходе протестов погибли по меньшей мере 22 человека, однако МИД Мадагаскара эту информацию опроверг. В тот же день президент объявил о роспуске правительства.

После консультаций между членами инициирующего протесты движения "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками участники массовых протестов на Мадагаскаре объявили о создании 2 октября "Комитета координации борьбы" (KMT), призванного осуществлять координацию действий манифестантов. В то же время правящее большинство и оппозиция в парламенте не смогли договориться о создании нового правительства.

Менее чем через неделю протестующие предъявили ультиматум президенту, пригрозив общенациональной забастовкой. Политические требования манифестантов поменялись: они потребовали публичных извинений президента вместо отставки, кардинальной реформы конституционного суда и роспуска сената. Ультиматум выполнен не был и протестные акции продолжились.