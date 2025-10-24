Рейтинг@Mail.ru
Православные храмы Мадагаскара в безопасности, заявил местный клирик РПЦ
Религия
 
19:00 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/khramy-2050456485.html
Православные храмы Мадагаскара в безопасности, заявил местный клирик РПЦ
Православные храмы Мадагаскара в безопасности, заявил местный клирик РПЦ - РИА Новости, 24.10.2025
Православные храмы Мадагаскара в безопасности, заявил местный клирик РПЦ
Православные храмы на Мадагаскаре находятся в безопасности, несмотря на трудную политическую ситуацию на острове, у протестующих нет гнева на христианство,... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T19:00:00+03:00
2025-10-24T19:00:00+03:00
религия
религия
религия
Религия, Религия
Православные храмы Мадагаскара в безопасности, заявил местный клирик РПЦ

Иерей Рандрианаиво: Православные храмы на Мадагаскаре находятся в безопасности

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Православные храмы на Мадагаскаре находятся в безопасности, несмотря на трудную политическую ситуацию на острове, у протестующих нет гнева на христианство, рассказал РИА Новости мадагаскарский священник патриаршего экзархата Африки Русской православной церкви (РПЦ) иерей Василий Рандрианаиво.
Ранее французское христианское издание Tribune chretienne сообщило о разгроме в столице Мадагаскара Антананариву библейского общества, в ходе которого, по информации издания, произошел пожар и были уничтожены тысячи экземпляров Библии.
Храм Христа Спасителя - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
В РПЦ призвали создать новую концепцию семьи
Вчера, 13:39
"Мадагаскар в целом – в трудной политической ситуации. Что до ситуации православной Церкви на Мадагаскаре, то мы в безопасности. Разгром Библейского общества произошел из-за недовольства людей президентом, а не христианской верой", – сообщил иерей Василий в беседе с агентством.
Он отметил, что многие в стране воспринимают происходящие политические события как шаг к концу неоколониального господства Франции на острове.
Протесты против отключений воды и электричества на Мадагаскаре начались 25 сентября. Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов. В ходе разгона протестующих погибли несколько человек. Спустя несколько дней тысячи молодых граждан Мадагаскара вышли на улицы с призывами к отставке президента Андри Радзуэлины. В столкновениях с сотрудниками сил безопасности более 100 манифестантов получили ранения. По данным ООН, в ходе протестов погибли по меньшей мере 22 человека, однако МИД Мадагаскара эту информацию опроверг. В тот же день президент объявил о роспуске правительства.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил швейцарского мецената Любовь Манц-Лурье - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Патриарх наградил швейцарского мецената орденом княгини Ольги за помощь РПЦ
23 октября, 19:57
После консультаций между членами инициирующего протесты движения "Поколения Z", гражданским обществом и муниципальными советниками участники массовых протестов на Мадагаскаре объявили о создании 2 октября "Комитета координации борьбы" (KMT), призванного осуществлять координацию действий манифестантов. В то же время правящее большинство и оппозиция в парламенте не смогли договориться о создании нового правительства.
Менее чем через неделю протестующие предъявили ультиматум президенту, пригрозив общенациональной забастовкой. Политические требования манифестантов поменялись: они потребовали публичных извинений президента вместо отставки, кардинальной реформы конституционного суда и роспуска сената. Ультиматум выполнен не был и протестные акции продолжились.
На фоне усиления протестов 11 октября военнослужащие Корпуса кадрового управления армии Мадагаскара (CAPSAT) отказались открывать огонь по протестующим и призвали остальных военных последовать их примеру. Вечером того же дня стало известно, что президент покинул страну. Двенадцатого октября CAPSAT провозгласил себя верховным командованием ВС Мадагаскара и назначил нового главу генштаба. Через два дня военные объявили о роспуске всех госинститутов, кроме парламента, а Национальная ассамблея Мадагаскара объявила президенту Радзуэлине импичмент.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Пашинян пригрозил отобрать храмы у Армянской апостольской церкви
22 октября, 16:39
 
Религия
 
 
