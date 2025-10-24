Рейтинг@Mail.ru
В США назвали стремление Зеленского вернуть территории "пустой надеждой" - РИА Новости, 24.10.2025
02:16 24.10.2025 (обновлено: 02:17 24.10.2025)
В США назвали стремление Зеленского вернуть территории "пустой надеждой"
В США назвали стремление Зеленского вернуть территории "пустой надеждой"
Стремление Владимира Зеленского вернуть утраченные территории Украины является "пустой надеждой", заявил американскому журналисту, лауреату Пулитцеровской... РИА Новости, 24.10.2025
в мире
россия
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
сеймур херш
в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, сеймур херш
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Сеймур Херш
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Владимир Зеленский. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 окт - РИА Новости. Стремление Владимира Зеленского вернуть утраченные территории Украины является "пустой надеждой", заявил американскому журналисту, лауреату Пулитцеровской премии Сеймуру Хершу чиновник США на условиях анонимности.
"Владимир Зеленский, несмотря на давление со стороны Соединенных Штатов, настаивал, как он и делал на протяжении всей истории мирных переговоров с Россией, что он не изменит, как выразился в беседе со мной американский чиновник, "своей давней позиции сохранять пустую надежду и цели "вернуть всю Украину", - говорится в публикации Херша на платформе Substack.
Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Трамп ищет способы надавить на Зеленского
01:44
Ранее газета New York Times со ссылкой на неназванного европейского чиновника сообщала, что президент США Дональд Трамп на встрече с Зеленским в Белом доме настоятельно рекомендовал ему пойти на территориальные уступки ради достижения мира с Россией, но по итогам встречи якобы принял тот факт, что Зеленский не собирается идти на подобные уступки.
В апреле 2025 года Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" - это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что "это зависит от территорий".
Зеленский перед встречей президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске объявлял, что не пойдет на территориальные уступки. Но в конце августа он признал, что Украина не сможет военным путем вернуть территории.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
"Зеленский знает". На Западе рассказали о катастрофе в зоне СВО
Вчера, 22:00
 
В миреРоссияУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампСеймур Херш
 
 
