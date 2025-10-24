Рейтинг@Mail.ru
Хуснуллин отметил потенциал КЧР в туризме и строительстве - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - проекта Карачаево-Черкесская республика - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Карачаево-Черкесская Республика
 
20:15 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/karachaevo-cherkesiya-2050479572.html
Хуснуллин отметил потенциал КЧР в туризме и строительстве
Хуснуллин отметил потенциал КЧР в туризме и строительстве - РИА Новости, 24.10.2025
Хуснуллин отметил потенциал КЧР в туризме и строительстве
Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин прибыл с рабочим визитом в Карачево-Черкесию, он отметил потенциал региона в... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T20:15:00+03:00
2025-10-24T20:15:00+03:00
карачаево-черкесская республика
россия
марат хуснуллин
владимир путин
карачаево-черкесская республика (кчр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017305551_0:59:3073:1789_1920x0_80_0_0_de2ee19b29ea33766bfe141e219d0f1b.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/10/2017305551_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_cc99765aa4cb3fa855eb33ae9fb68422.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, марат хуснуллин, владимир путин, карачаево-черкесская республика (кчр)
Карачаево-Черкесская Республика, Россия, Марат Хуснуллин, Владимир Путин, Карачаево-Черкесская республика (КЧР)
Хуснуллин отметил потенциал КЧР в туризме и строительстве

Марат Хуснуллин отметил потенциал Карачаево-Черкесии в туризме и строительстве

© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ» | Перейти в медиабанкМарат Хуснуллин
Марат Хуснуллин - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / АНО «Дирекция международных программ»
Перейти в медиабанк
Марат Хуснуллин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин прибыл с рабочим визитом в Карачево-Черкесию, он отметил потенциал региона в развитии жилищного и индивидуального строительства и в сфере туризма.
«
"Провел рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Бориспиевичем Темрезовым. Обсудили ряд ключевых вопросов, требующих детальной проработки. Отмечу, что реализуемый в регионе комплексный подход дает ощутимые результаты. Вижу значительный потенциал в развитии жилищного и индивидуального строительства, а также в сфере туризма. Благодарю Рашида Бориспиевича и его команду за эффективную работу. Планов у нас много – будем последовательно двигаться вперед", – написал вице-премьер в своем телеграм-канале.
Как сообщил Темрезов в своем телеграм-канале, он показал зампреду правительства два проекта жилищной инфраструктуры – микрорайоны "Северный" и "Спутник". Вместе они также посетили центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи КЧР "Спутник".
На прошедшей рабочей встрече Темрезов и Хуснуллин обсудили вопросы социально-экономического развития республики, реализацию задач по строительству социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.
"Республика развивается стабильно, благодаря решениям нашего национального лидера Владимира Путина, реализации национальных и федеральных проектов, а также ощутимой поддержке правительства России", – написал Темрезов.
Также прошло совместное с вице-премьером РФ совещание по вопросам социально-экономического развития Карачаево-Черкесии. В частности, были затронуты мероприятия, которые реализуются на территории республики в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".
"Сферы, которые курирует Марат Шакирзянович — строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспортная и дорожная инфраструктура, формирование комфортной городской среды — имеют ключевое значение для выполнения поручений президента России по повышению качества жизни граждан", – сказал Темрезов.
Совместная работа по развитию строительной отрасли, модернизации коммунального комплекса, улучшению транспортной сети и созданию современных общественных пространств уже приносит ощутимые результаты, подчеркнул глава республики. В ходе совещания председатель правительства КЧР Мурат Аргунов сделал подробные доклады по каждому направлению работы.
Глава региона отметил, что мероприятие позволило подвести текущие итоги, согласовать ключевые направления развития и синхронизировать региональные планы с федеральной повесткой.
"Уверен, что визит и встреча придадут новый импульс развитию республики, улучшению качества жизни наших жителей и выполнению поручений президента России", – сообщил Темрезов.
 
Карачаево-Черкесская РеспубликаРоссияМарат ХуснуллинВладимир ПутинКарачаево-Черкесская республика (КЧР)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала