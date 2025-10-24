Хуснуллин отметил потенциал КЧР в туризме и строительстве

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин прибыл с рабочим визитом в Карачево-Черкесию, он отметил потенциал региона в развитии жилищного и индивидуального строительства и в сфере туризма.

« "Провел рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Бориспиевичем Темрезовым. Обсудили ряд ключевых вопросов, требующих детальной проработки. Отмечу, что реализуемый в регионе комплексный подход дает ощутимые результаты. Вижу значительный потенциал в развитии жилищного и индивидуального строительства, а также в сфере туризма. Благодарю Рашида Бориспиевича и его команду за эффективную работу. Планов у нас много – будем последовательно двигаться вперед", – написал вице-премьер в своем телеграм-канале.

Как сообщил Темрезов в своем телеграм-канале, он показал зампреду правительства два проекта жилищной инфраструктуры – микрорайоны "Северный" и "Спутник". Вместе они также посетили центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи КЧР "Спутник".

На прошедшей рабочей встрече Темрезов и Хуснуллин обсудили вопросы социально-экономического развития республики, реализацию задач по строительству социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

"Республика развивается стабильно, благодаря решениям нашего национального лидера Владимира Путина , реализации национальных и федеральных проектов, а также ощутимой поддержке правительства России", – написал Темрезов.

Также прошло совместное с вице-премьером РФ совещание по вопросам социально-экономического развития Карачаево-Черкесии. В частности, были затронуты мероприятия, которые реализуются на территории республики в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни".

"Сферы, которые курирует Марат Шакирзянович — строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспортная и дорожная инфраструктура, формирование комфортной городской среды — имеют ключевое значение для выполнения поручений президента России по повышению качества жизни граждан", – сказал Темрезов.

Совместная работа по развитию строительной отрасли, модернизации коммунального комплекса, улучшению транспортной сети и созданию современных общественных пространств уже приносит ощутимые результаты, подчеркнул глава республики. В ходе совещания председатель правительства КЧР Мурат Аргунов сделал подробные доклады по каждому направлению работы.

Глава региона отметил, что мероприятие позволило подвести текущие итоги, согласовать ключевые направления развития и синхронизировать региональные планы с федеральной повесткой.