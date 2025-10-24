https://ria.ru/20251024/kapremont-2050419881.html
Ремонтные работы затронут десятки спортивных объектов МО в 2026 году
Ремонтные работы затронут десятки спортивных объектов МО в 2026 году - РИА Новости, 24.10.2025
Ремонтные работы затронут десятки спортивных объектов МО в 2026 году
Правительство Подмосковья объявило о запуске крупной программы капитального ремонта спортивных объектов на территории региона в 2026 году. Мероприятия затронут... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T16:40:00+03:00
2025-10-24T16:40:00+03:00
2025-10-24T16:40:00+03:00
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050409555_0:125:3001:1813_1920x0_80_0_0_6cef3602fea9398a5dc07c0c52bb0851.jpg
https://ria.ru/20251023/byudzhet--2050110067.html
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050409555_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_0ff349ba29b9db36f79e99aae397aa2d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости.
Правительство Подмосковья объявило о запуске крупной программы капитального ремонта спортивных объектов на территории региона в 2026 году. Мероприятия затронут объекты сразу в десяти городских округах, сообщил 360.ru
.
Так, в Ступине обновят стадион "Металлург", в Одинцове предстоит модернизация комплексов "Звезда", "Старый городок" и "Академия дзюдо". Спортивный комплекс "Салют" и бассейн города Пересвета реконструируют в Сергиево-Посадском округе.
Программа также предусматривает ремонт стадиона "Строитель" и спортивно-оздоровительного центра "Керамик" в Балашихе. В Богородском городском округе приступят к модернизации комплекса "Знамя", а в Королеве – четырехзального здания комплекса "Вымпел".
В Красногорске обновят спортивную школу олимпийского резерва по баскетболу, а в Орехово-Зуевском округе капремонт ожидаетспортивный корпус №1 школы "Феникс". В список объектов также вошли стадион "Филимоновский" (Павловский Посад), школа олимпийского резерва по единоборствам "Электросталь" и спорткомплекс "Шаховской ДОК" в Шаховском.
"Также в этом году завершим капитальный ремонт стадиона "Полет" в Лыткарине, в Орехово-Зуеве завершили капитальный ремонт стадиона "Торпедо". На территории спортивной школы олимпийского резерва в Люберцах завершилась реконструкция стадиона, а в Звенигороде продолжаем реконструкцию здания академии дзюдо", – подчеркнул министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.