Ремонтные работы затронут десятки спортивных объектов МО в 2026 году
16:40 24.10.2025
Ремонтные работы затронут десятки спортивных объектов МО в 2026 году
Правительство Подмосковья объявило о запуске крупной программы капитального ремонта спортивных объектов на территории региона в 2026 году. Мероприятия затронут...
Ремонтные работы затронут десятки спортивных объектов МО в 2026 году

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Правительство Подмосковья объявило о запуске крупной программы капитального ремонта спортивных объектов на территории региона в 2026 году. Мероприятия затронут объекты сразу в десяти городских округах, сообщил 360.ru.
Так, в Ступине обновят стадион "Металлург", в Одинцове предстоит модернизация комплексов "Звезда", "Старый городок" и "Академия дзюдо". Спортивный комплекс "Салют" и бассейн города Пересвета реконструируют в Сергиево-Посадском округе.
Программа также предусматривает ремонт стадиона "Строитель" и спортивно-оздоровительного центра "Керамик" в Балашихе. В Богородском городском округе приступят к модернизации комплекса "Знамя", а в Королеве – четырехзального здания комплекса "Вымпел".
Губернатор Московской области Андрей Воробьев - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
Проект трехлетнего бюджета Подмосковья поступил в региональный парламент
23 октября, 15:54
В Красногорске обновят спортивную школу олимпийского резерва по баскетболу, а в Орехово-Зуевском округе капремонт ожидаетспортивный корпус №1 школы "Феникс". В список объектов также вошли стадион "Филимоновский" (Павловский Посад), школа олимпийского резерва по единоборствам "Электросталь" и спорткомплекс "Шаховской ДОК" в Шаховском.
"Также в этом году завершим капитальный ремонт стадиона "Полет" в Лыткарине, в Орехово-Зуеве завершили капитальный ремонт стадиона "Торпедо". На территории спортивной школы олимпийского резерва в Люберцах завершилась реконструкция стадиона, а в Звенигороде продолжаем реконструкцию здания академии дзюдо", – подчеркнул министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.
 
