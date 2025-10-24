Ремонтные работы затронут десятки спортивных объектов МО в 2026 году

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Правительство Подмосковья объявило о запуске крупной программы капитального ремонта спортивных объектов на территории региона в 2026 году. Мероприятия затронут объекты сразу в десяти городских округах, сообщил Правительство Подмосковья объявило о запуске крупной программы капитального ремонта спортивных объектов на территории региона в 2026 году. Мероприятия затронут объекты сразу в десяти городских округах, сообщил 360.ru

Так, в Ступине обновят стадион "Металлург", в Одинцове предстоит модернизация комплексов "Звезда", "Старый городок" и "Академия дзюдо". Спортивный комплекс "Салют" и бассейн города Пересвета реконструируют в Сергиево-Посадском округе.

Программа также предусматривает ремонт стадиона "Строитель" и спортивно-оздоровительного центра "Керамик" в Балашихе. В Богородском городском округе приступят к модернизации комплекса "Знамя", а в Королеве – четырехзального здания комплекса "Вымпел".

В Красногорске обновят спортивную школу олимпийского резерва по баскетболу, а в Орехово-Зуевском округе капремонт ожидаетспортивный корпус №1 школы "Феникс". В список объектов также вошли стадион "Филимоновский" (Павловский Посад), школа олимпийского резерва по единоборствам "Электросталь" и спорткомплекс "Шаховской ДОК" в Шаховском.