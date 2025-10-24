Минюст включил в реестр иностранных агентов Новик* и Росебашвили*

«

"Двадцать четвертого октября в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены И.В. Кузьмичева*, Н.Р. Росебашвили*, Р.В. Сулейманов*, Д.В. Чернышевский*, проект "Сердитая Чувашия"*, а также проект "Усть-Кут24"*, - говорится в сообщении.