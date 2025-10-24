"Получат сотни". Украина нашла новое "оружие победы"

Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Давид Нармания. В Киеве торжествуют: им пообещали очередное оружие "перемоги". На этот раз речь идет о шведских многоцелевых истребителях четвертого поколения JAS 39 Gripen. В ВСУ рассчитывают, что это позволит выиграть битву за небо. О том, почему радость Зеленского и его соратников преждевременна, — в материале РИА Новости.

Большие ожидания

В среду во время визита главы киевского режима в Швецию стороны договорились о поставках Gripen.

"Вероятно, от 100 до 150 самолетов модели E <…> направим на создание новых мощных украинских ВВС", — заявил премьер-министр Ульф Кристерссон

В конце сентября об этом же говорил замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк. Тогда его поправили: решение еще не приняли. Теперь все подтвердили.

"Рассматриваем самолеты JAS 39 Gripen как один из самых эффективных элементов ПВО и рассчитываем получить первые уже в 2026-м", — сказал Зеленский в Стокгольме.

То, что нужно ВСУ?

"Грифон" поднялся в небо в 1988-м, на вооружение поступил спустя девять лет. По летным характеристикам близок к уже имеющимся у ВСУ F-16 . Неприхотлив, для взлета и посадки способен обойтись полукилометровой полосой, причем годятся даже автомобильные дороги. Как уверяют производители, заправить и перевооружить его можно за десять минут. Для этого достаточно одного техника и пяти новобранцев.

Истребитель спроектирован по аэродинамической схеме "утка". Скорость — до 2200 километров в час, дальность — больше 4000 километров. Десять пилонов для ракет, предельная масса вооружений на подвеске — 5300 килограммов.

О том, что украинские пилоты приступают к ознакомительной подготовке на этих истребителях, Стокгольм сообщал еще в 2023-м.

"Считается, что это один из неплохих самолетов — с низкой стоимостью эксплуатации относительно других западных истребителей, достаточно эффективный. Последняя версия создавалась для борьбы с современными угрозами: дронами, малоразмерными целями и, конечно, российскими самолетами — при помощи других разнородных средств", — отметил в беседе с РИА Новости военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев.

Для модели Е обновили электронику и программное обеспечение, разработали новый радар с фазированной антенной решеткой.

« "Gripen хорошо сочетается с другими машинами НАТО как элемент единой системы. Но один на один, без внешней поддержки, он вряд ли сможет противодействовать российским самолетам поколения 4++, Су-35, например. Не говоря уже о пятом", — добавил эксперт.

Важные нюансы

Западные СМИ назвали подписание соглашения о намерениях "катастрофой для Путина". И, судя по всему, поспешили.

Надежды Зеленского получить самолеты уже в следующем году не оправдались. В 2024-м на вооружении Швеции было меньше сотни "Грифонов". Более того, есть лишь один экземпляр модели E — на вооружение его приняли за день до приезда главы киевского режима.

Пока все только на словах. Производственные мощности еще не достроили.

"Мы сможем приступить к поставкам примерно через три года, и не сразу 150 самолетов", — предупредил Кристерссон Зеленского на пресс-конференции.

Причем все это не бесплатно. Министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что варианты финансирования прорабатываются.

"Мы рассматриваем возможность использования замороженных российских активов", — уточнил он в эфире телеканала SVT.

Однако в ЕС до сих пор не решились на это — воруют лишь прибыль. Так что с деньгами перспективы туманные.

А сумма потребуется внушительная: один "Грипен" обходится в 85 миллионов долларов. То есть весь контракт — 12,75 миллиарда.

Наконец, Кристерссон прямо говорит, что основная задача соглашения — формирование боеспособных украинских ВВС в течение 10-15 лет, а не противостояние уже имеющимся угрозам.

Придется подождать

С похожими проблемами Киев сталкивается и при поставках F-16. В частности, Бельгия обещала отправить 30 истребителей, однако этого пока не случилось.

И процесс затягивается. В Брюсселе пояснили: ждут заказанные в США F-35 . Более того, машины надо довести до состояния оперативной готовности.

"Все по графику: первые три F-35 уже прибыли. Теперь они должны стать оперативными — это займет, думаю, год или полтора. Потом и передадим F-16 Украине", — уточнил министр обороны Тео Франкен на этой неделе.

Всего Киеву выделили 85 боевых "Соколов". Сколько доставили, неизвестно, однако ВСУ уже потеряли как минимум четыре таких самолета.

Первый еще в августе прошлого года сбила украинская же ПВО, утверждала тогда депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. В The New York Times также писали, что самолет мог быть поражен комплексом Patriot. После этого командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука* сняли с должности.

Второй истребитель этой модели в апреле уничтожил российский расчет ПВО. Третий ВСУ потеряли из-за нештатной ситуации на борту. А четвертый, по словам все той же Безуглой, — при попытке сбить российский дрон типа "Герань".

Никак не проявили себя и французские истребители Mirage 2000. Их ВСУ получили в феврале. Об успехах не слышно, но как минимум один потеряли — из-за отказа авиационной техники пилоту пришлось катапультироваться.

На фоне усиливающихся ударов по украинской инфраструктуре киевский режим критически нуждается в самолетах, которые могли бы укрепить ПВО. Однако поставки затягиваются. И вместо обеспечения господства в воздухе для ВСУ Зеленский торгует воздухом в западных столицах.