"Получат сотни". Украина нашла новое "оружие победы"
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
08:00 24.10.2025 (обновлено: 08:05 24.10.2025)
"Получат сотни". Украина нашла новое "оружие победы"
"Получат сотни". Украина нашла новое "оружие победы" - РИА Новости, 24.10.2025
"Получат сотни". Украина нашла новое "оружие победы"
В Киеве торжествуют: им пообещали очередное оружие "перемоги". На этот раз речь идет о шведских многоцелевых истребителях четвертого поколения JAS 39 Gripen.
2025-10-24T08:00:00+03:00
2025-10-24T08:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
дмитрий корнев
швеция
ульф кристерссон
тео франкен
нато
РИА Новости
2025
Нармания Давид
Нармания Давид
Новости
"Получат сотни". Украина нашла новое "оружие победы"

Корнев: Gripen не сможет на равных бороться с российскими Су-35

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости, Давид Нармания. В Киеве торжествуют: им пообещали очередное оружие "перемоги". На этот раз речь идет о шведских многоцелевых истребителях четвертого поколения JAS 39 Gripen. В ВСУ рассчитывают, что это позволит выиграть битву за небо. О том, почему радость Зеленского и его соратников преждевременна, — в материале РИА Новости.

Большие ожидания

В среду во время визита главы киевского режима в Швецию стороны договорились о поставках Gripen.
"Вероятно, от 100 до 150 самолетов модели E <…> направим на создание новых мощных украинских ВВС", — заявил премьер-министр Ульф Кристерссон.
© Фото : аккаунт премьер-министра Швеции в XВладимир Зеленский в истребителе во время визита в Швецию
Владимир Зеленский в истребителе во время визита в Швецию - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : аккаунт премьер-министра Швеции в X
Владимир Зеленский в истребителе во время визита в Швецию
В конце сентября об этом же говорил замминистра обороны Украины Иван Гаврилюк. Тогда его поправили: решение еще не приняли. Теперь все подтвердили.
"Рассматриваем самолеты JAS 39 Gripen как один из самых эффективных элементов ПВО и рассчитываем получить первые уже в 2026-м", — сказал Зеленский в Стокгольме.

То, что нужно ВСУ?

"Грифон" поднялся в небо в 1988-м, на вооружение поступил спустя девять лет. По летным характеристикам близок к уже имеющимся у ВСУ F-16. Неприхотлив, для взлета и посадки способен обойтись полукилометровой полосой, причем годятся даже автомобильные дороги. Как уверяют производители, заправить и перевооружить его можно за десять минут. Для этого достаточно одного техника и пяти новобранцев.
Истребитель спроектирован по аэродинамической схеме "утка". Скорость — до 2200 километров в час, дальность — больше 4000 километров. Десять пилонов для ракет, предельная масса вооружений на подвеске — 5300 килограммов.
© Фото : Air National Guard / Tech. Sgt. Mindy BloemИстребитель Gripen ВВС Чехии
Истребитель Gripen ВВС Чехии - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : Air National Guard / Tech. Sgt. Mindy Bloem
Истребитель Gripen ВВС Чехии
О том, что украинские пилоты приступают к ознакомительной подготовке на этих истребителях, Стокгольм сообщал еще в 2023-м.
"Считается, что это один из неплохих самолетов — с низкой стоимостью эксплуатации относительно других западных истребителей, достаточно эффективный. Последняя версия создавалась для борьбы с современными угрозами: дронами, малоразмерными целями и, конечно, российскими самолетами — при помощи других разнородных средств", — отметил в беседе с РИА Новости военный обозреватель и основатель сайта Military Russia Дмитрий Корнев.
Для модели Е обновили электронику и программное обеспечение, разработали новый радар с фазированной антенной решеткой.
«

"Gripen хорошо сочетается с другими машинами НАТО как элемент единой системы. Но один на один, без внешней поддержки, он вряд ли сможет противодействовать российским самолетам поколения 4++, Су-35, например. Не говоря уже о пятом", — добавил эксперт.

Важные нюансы

Западные СМИ назвали подписание соглашения о намерениях "катастрофой для Путина". И, судя по всему, поспешили.
Надежды Зеленского получить самолеты уже в следующем году не оправдались. В 2024-м на вооружении Швеции было меньше сотни "Грифонов". Более того, есть лишь один экземпляр модели E — на вооружение его приняли за день до приезда главы киевского режима.
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Aaron ThomassonШведский истребитель Gripen
Шведский истребитель Gripen - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Aaron Thomasson
Шведский истребитель Gripen
Пока все только на словах. Производственные мощности еще не достроили.
"Мы сможем приступить к поставкам примерно через три года, и не сразу 150 самолетов", — предупредил Кристерссон Зеленского на пресс-конференции.
Причем все это не бесплатно. Министр обороны Швеции Пол Йонсон сообщил, что варианты финансирования прорабатываются.
"Мы рассматриваем возможность использования замороженных российских активов", — уточнил он в эфире телеканала SVT.
Однако в ЕС до сих пор не решились на это — воруют лишь прибыль. Так что с деньгами перспективы туманные.
© AP Photo / MTI/Sandor UjvariМногоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / MTI/Sandor Ujvari
Многоцелевые истребители Saab JAS 39 Gripen
А сумма потребуется внушительная: один "Грипен" обходится в 85 миллионов долларов. То есть весь контракт — 12,75 миллиарда.
Наконец, Кристерссон прямо говорит, что основная задача соглашения — формирование боеспособных украинских ВВС в течение 10-15 лет, а не противостояние уже имеющимся угрозам.

Придется подождать

С похожими проблемами Киев сталкивается и при поставках F-16. В частности, Бельгия обещала отправить 30 истребителей, однако этого пока не случилось.
И процесс затягивается. В Брюсселе пояснили: ждут заказанные в США F-35. Более того, машины надо довести до состояния оперативной готовности.
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребитель F-16 ВВС Украины
Истребитель F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребитель F-16 ВВС Украины
"Все по графику: первые три F-35 уже прибыли. Теперь они должны стать оперативными — это займет, думаю, год или полтора. Потом и передадим F-16 Украине", — уточнил министр обороны Тео Франкен на этой неделе.
Всего Киеву выделили 85 боевых "Соколов". Сколько доставили, неизвестно, однако ВСУ уже потеряли как минимум четыре таких самолета.
Первый еще в августе прошлого года сбила украинская же ПВО, утверждала тогда депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. В The New York Times также писали, что самолет мог быть поражен комплексом Patriot. После этого командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука* сняли с должности.
© AP Photo / Efrem LukatskyИстребители F-16 ВВС Украины
Истребители F-16 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 23.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Истребители F-16 ВВС Украины
Второй истребитель этой модели в апреле уничтожил российский расчет ПВО. Третий ВСУ потеряли из-за нештатной ситуации на борту. А четвертый, по словам все той же Безуглой, — при попытке сбить российский дрон типа "Герань".
Никак не проявили себя и французские истребители Mirage 2000. Их ВСУ получили в феврале. Об успехах не слышно, но как минимум один потеряли — из-за отказа авиационной техники пилоту пришлось катапультироваться.
На фоне усиливающихся ударов по украинской инфраструктуре киевский режим критически нуждается в самолетах, которые могли бы укрепить ПВО. Однако поставки затягиваются. И вместо обеспечения господства в воздухе для ВСУ Зеленский торгует воздухом в западных столицах.
* Включен в перечень террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.10.2025
"Реальность еще страшнее". Зеленского поставили перед тяжелым выбором
17 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныДмитрий КорневШвецияУльф КристерссонТео ФранкенНАТО
 
 
