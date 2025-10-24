Рейтинг@Mail.ru
Греция хочет исключить возможность для поставок газа из России в ЕС - РИА Новости, 24.10.2025
14:37 24.10.2025
Греция хочет исключить возможность для поставок газа из России в ЕС
Греция хочет исключить возможность для поставок газа из России в ЕС - РИА Новости, 24.10.2025
Греция хочет исключить возможность для поставок газа из России в ЕС
Греция нацелена исключить возможность для поставок российского газа в Европу через газопровод "Турецкий поток", заявил министр окружающей среды и энергетики... РИА Новости, 24.10.2025
в мире
россия
греция
европа
газпром
турецкий поток
экономика
евросоюз
россия
греция
европа
в мире, россия, греция, европа, газпром, турецкий поток, экономика, евросоюз
В мире, Россия, Греция, Европа, Газпром, Турецкий поток, Экономика, Евросоюз
Греция хочет исключить возможность для поставок газа из России в ЕС

Папаставру: Греция хочет исключить поставки газа из России в ЕС через TurkStream

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Компрессорная станция. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Греция нацелена исключить возможность для поставок российского газа в Европу через газопровод "Турецкий поток", заявил министр окружающей среды и энергетики Греции Ставрос Папаставру.
Совет Евросоюза ранее на этой неделе утвердил поэтапный отказ от импорта газа из РФ с 1 января 2026 года на основании предложения Европейской комиссии, сохранив при этом переходный период для существующих контрактов до 1 января 2028 года.
«
"Греция с самого начала поддерживала эту инициативу, но при условии, что эта независимость будет реальной и не будет лазеек, которые позволили бы российскому газу поступать в Европу, пока кто-то обременен этой независимостью", - рассказал Папаставру в интервью телеканалу ERT.
"С замминистра Никосом Цафосом, с которым мы участвовали в совете министров энергетики, мы добились четкого упоминания, что газ, который будет поступать через газопровод "Турецкий поток", будет априори считаться российским, пока не будет объективно доказано обратное. Мы поставили барьер на пути обхода этого запрета (импорта газа из РФ – ред.) через "Турецкий поток", - добавил он, напомнив, что Европа много лет зависела от России в плане энергетики, что привело к тому, что в 2022 году цены на газ резко выросли.
В начале октября оператор газотранспортной системы Греции DESFA опубликовал данные, согласно которым доля российского трубопроводного газа составляет 45% от всего импортированного Грецией газа с января по сентябрь 2025 года. При этом его доля снизилась с прошлого года лишь на 3%.
"Турецкий поток" – экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Первая из двух ниток газопровода предназначена для поставок газа турецким потребителям, вторая – для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. Речь идет о Сербии, Румынии, Греции, Северной Македонии, Боснии и Герцеговине, Венгрии. Общая мощность "Турецкого потока" составляет 31,5 миллиарда кубометров в год. После прекращения транзита российского газа через Украину с 1 января 2025 года этот маршрут стал единственным для поставок "Газпрома" в Европу.
В России не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве отмечали, что те, кто отказался, все равно через посредников покупают дороже.
В мире, Россия, Греция, Европа, Газпром, Турецкий поток, Экономика, Евросоюз
 
 
