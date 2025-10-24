В Госавтоинспекции призвали пешеходов носить световозвращатели осенью

МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Госавтоинспекция МВД России призывает всех пешеходов использовать световозвращатели в темное время суток, поскольку осенью ранние сумерки, дожди, туманы и листопады значительно ухудшают видимость и увеличивают тормозной путь автомобиля, что провоцирует увеличение дорожно-транспортных происшествий.

В сообщении ведомства отмечается, что за девять месяцев 2025 года в России в целом зафиксировано снижение основных показателей аварийности по причине наезда на пешеходов. Так, количество ДТП снизилось на 6%, число погибших и раненных в них людей на 3,8% и 6,2%, соответственно. Однако в темное время суток на 13,9% стало больше погибших на пешеходных переходах и почти на 45% - на нерегулируемых пешеходных переходах.

При этом, согласно статистике аварийности, почти у 98% погибших в темное время суток пешеходов (1219 человек) световозвращателей не было, подчеркнули в Госавтоинспекции.

"Главная опасность осени — это, конечно, ухудшающаяся с каждый днем видимость. В сумерках, в дождь силуэт пешехода сливается с проезжей частью, и водитель замечает человека всего за 25-50 метров, чего зачастую недостаточно для остановки. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей увеличивается со 100 метров до 350 метров, что дает водителю 15-25 секунд для принятия решения. Призываем максимально обезопасить себя и носить световозвращатели на одежде и обуви, сумках и рюкзаках. Это особенно важно вне населенных пунктов. В последнем случае за нарушение предусмотрено предупреждение или штраф", — комментирует начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.

Впрочем, отмечают в ведомстве, проблема безопасности на дороге в осенний период не сводится только к поведению пешеходов. Водителям, из-за нарушения правил которыми происходит почти 70% наездов на пешеходов, в Госавтоинспекции также порекомендовали проявлять предельную внимательность вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и образовательных организаций и максимально снижать скорость, чтобы успеть вовремя отреагировать на возможное резкое изменение дорожной обстановки – поведение детей-пешеходов зачастую непредсказуемо.

Родителям в ведомстве напомнили о необходимости объяснять детям правила безопасного поведения на дороге и следить за тем, чтобы их верхняя одежда и рюкзаки были оснащены световозвращающими элементами.