Рейтинг@Mail.ru
В Госавтоинспекции призвали пешеходов носить световозвращатели осенью - РИА Новости, 24.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 24.10.2025
https://ria.ru/20251024/gosavtoinspektsiya-2050183819.html
В Госавтоинспекции призвали пешеходов носить световозвращатели осенью
В Госавтоинспекции призвали пешеходов носить световозвращатели осенью - РИА Новости, 24.10.2025
В Госавтоинспекции призвали пешеходов носить световозвращатели осенью
Госавтоинспекция МВД России призывает всех пешеходов использовать световозвращатели в темное время суток, поскольку осенью ранние сумерки, дожди, туманы и... РИА Новости, 24.10.2025
2025-10-24T08:00:00+03:00
2025-10-24T08:00:00+03:00
общество
россия
дороги
авто
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050182297_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f7251563fc93e36e39d01587c06afbdb.jpg
https://ria.ru/20251010/nakazanie-2047591365.html
https://ria.ru/20250904/gosavtoinspektsiya-2039672594.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/17/2050182297_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_2adfd7525bb5dbbd2636a45ba296ec00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дороги, авто
Общество, Россия, Дороги, Авто

В Госавтоинспекции призвали пешеходов носить световозвращатели осенью

© Фото : Госавтоинспекция МВД РоссииСотрудник ДПС
Сотрудник ДПС - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
© Фото : Госавтоинспекция МВД России
Сотрудник ДПС
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. Госавтоинспекция МВД России призывает всех пешеходов использовать световозвращатели в темное время суток, поскольку осенью ранние сумерки, дожди, туманы и листопады значительно ухудшают видимость и увеличивают тормозной путь автомобиля, что провоцирует увеличение дорожно-транспортных происшествий.
В сообщении ведомства отмечается, что за девять месяцев 2025 года в России в целом зафиксировано снижение основных показателей аварийности по причине наезда на пешеходов. Так, количество ДТП снизилось на 6%, число погибших и раненных в них людей на 3,8% и 6,2%, соответственно. Однако в темное время суток на 13,9% стало больше погибших на пешеходных переходах и почти на 45% - на нерегулируемых пешеходных переходах.
В Госавтоинспекции напомнили о наказании за поддельные иностранные права - РИА Новости, 1920, 10.10.2025
В Госавтоинспекции напомнили о наказании за поддельные иностранные права
10 октября, 18:18
При этом, согласно статистике аварийности, почти у 98% погибших в темное время суток пешеходов (1219 человек) световозвращателей не было, подчеркнули в Госавтоинспекции.
"Главная опасность осени — это, конечно, ухудшающаяся с каждый днем видимость. В сумерках, в дождь силуэт пешехода сливается с проезжей частью, и водитель замечает человека всего за 25-50 метров, чего зачастую недостаточно для остановки. Если пешеход применяет световозвращатель, то это расстояние увеличивается до 150-200 метров. А при движении автомобиля с дальним светом фар дистанция, на которой пешеход становится виден, с применением световозвращателей увеличивается со 100 метров до 350 метров, что дает водителю 15-25 секунд для принятия решения. Призываем максимально обезопасить себя и носить световозвращатели на одежде и обуви, сумках и рюкзаках. Это особенно важно вне населенных пунктов. В последнем случае за нарушение предусмотрено предупреждение или штраф", — комментирует начальник отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекции МВД России Сергей Хранцкевич.
Впрочем, отмечают в ведомстве, проблема безопасности на дороге в осенний период не сводится только к поведению пешеходов. Водителям, из-за нарушения правил которыми происходит почти 70% наездов на пешеходов, в Госавтоинспекции также порекомендовали проявлять предельную внимательность вблизи пешеходных переходов, остановок общественного транспорта и образовательных организаций и максимально снижать скорость, чтобы успеть вовремя отреагировать на возможное резкое изменение дорожной обстановки – поведение детей-пешеходов зачастую непредсказуемо.
Родителям в ведомстве напомнили о необходимости объяснять детям правила безопасного поведения на дороге и следить за тем, чтобы их верхняя одежда и рюкзаки были оснащены световозвращающими элементами.
Материал создан в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Инфраструктура для жизни".
Перерегистрация машины - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
Госавтоинспекция предупредила о перерегистрации машин из новых субъектов РФ
4 сентября, 15:00
 
ОбществоРоссияДорогиАвто
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала